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扯！桃園警蒐證便宜行事 竟偽造3民眾簽署騙法院搜索票

2019-09-18 18:33聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市警局蘆竹分局偵查隊史姓員警為求績效，去年3月10日未取得同意，接連冒用3名證人名義，以自己按捺指紋、偽簽名字方式製作相關筆錄，矇騙新北地檢、新北地院聲請到搜索票，經內部人檢舉才曝光，桃園地院痛批史侵害人權，損及警方形象，依偽造文書判他1年4個月，緩刑4年。

蘆竹分局表示，接獲檢舉後立即將史調離現職，經法院判決後會再研議行政處分；檢方調查，史員（31歲）因接獲線報指出江姓、林姓毒蟲藏身新北林口一處社區，時常有居民檢舉疑似吸毒、販毒，史經查訪該社區管理員後認為2人嫌疑重大，並要求管理員當證人卻被拒絕。

檢方查出，史為便宜行事，竟冒用管理員身分，捺用自己的指紋、偽簽名字以對方擔任A1證人，陸續製作檢舉調查筆錄、指認犯罪嫌疑人記錄表等後，再陸續冒用另2名社區住戶署名製作訪談紀錄，甚至將和案件無關的照片，冒充是A1證人拍攝提供。

史並於3月19日拿一系列偽造不實的偵查報告，先後向新北地檢署、新北地方法院聲請搜索票，取得搜索票後當晚10點多到林口該社區，查獲江持有2包K他命（純值淨重未達20公克）；據了解，因內部人看不慣史的作為檢舉，蘆竹分局獲報調查後才將史移送桃園地檢署偵辦。

據悉，史當時掌握的毒品人口，同時間新北其他分局也在監控中，史疑為了績效才鋌而走險，但由於偽造手法粗糙，按捺的3枚指紋經送交刑事局鑑定，立刻發現都出自同一人，檢方偵結依法起訴。

法院審酌，史身為警務人員，為求績效竟枉顧人民權益，不依法偵辦犯罪，不僅侵害人權，更嚴重損害警察群體所建立必將公正、謹法行事的形象，辜負社會大眾賦予厚望與高度信賴，但念在他為查緝犯罪的動機稍可諒解。

另考量史無前科，年紀尚輕，犯後深表悔意，經歷偵、審程序後自己得有相當教訓，法院認定以輔課作為懲戒應有警惕之效，相信無再犯之虞，依公務員登載不實罪判處史有期徒刑1年4個月，緩刑4年，得向公益團體提供90小時義務勞務，參加法治教育4場。

蘆竹分局前偵查隊史姓員警，蒐證便宜行事偽造3位民眾簽署，法院痛批他侵害人權，損及...
蘆竹分局前偵查隊史姓員警，蒐證便宜行事偽造3位民眾簽署，法院痛批他侵害人權，損及警察形象，依偽造文書罪判他1年4個月，緩刑4年。記者曾健祐／翻攝
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