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台中市外牆磁磚黏貼工程 發生磁磚砸傷人意外

2019-09-18 16:58聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市王姓男子承包太平區樹德路一間透天屋的外牆磁磚黏貼工程，但在要把磁磚吊上去時，因吊繩突然斷掉，整箱磁磚就砸落在一樓地面工作的妻子頭上，使王妻因頭部受創當場倒地昏迷，所幸送醫急救後，已恢復意識。

據了解，這起工安意外發生在下午2時許，王對會發生意外頗為自責，所幸妻子（53歲）救治後已恢復意識，但目前因顱內出血，仍在醫院急救中。

台中市王姓男子承包太平區樹德路一間透天屋的外牆「磁磚黏貼」工程，但在要把磁磚吊上...
台中市王姓男子承包太平區樹德路一間透天屋的外牆「磁磚黏貼」工程，但在要把磁磚吊上去時，吊繩突然斷掉。圖／民眾提供
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台中市王姓男子在要把磁磚吊上去時，吊繩突然斷掉，整箱磁磚砸在一起工作的妻子頭上。...
台中市王姓男子在要把磁磚吊上去時，吊繩突然斷掉，整箱磁磚砸在一起工作的妻子頭上。圖／民眾提供
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磁磚工安

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