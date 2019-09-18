台中市外牆磁磚黏貼工程 發生磁磚砸傷人意外

2019-09-18 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市王姓男子承包太平區樹德路一間透天屋的外牆磁磚黏貼工程，但在要把磁磚吊上去時，因吊繩突然斷掉，整箱磁磚就砸落在一樓地面工作的妻子頭上，使王妻因頭部受創當場倒地昏迷，所幸送醫急救後，已恢復意識。