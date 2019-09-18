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女模命案「土豪哥」和解換撤告 W飯店遭求償千萬元

2019-09-18 14:33聯合報 記者林孟潔╱即時報導

朱家龍。本報資料照片
朱家龍。本報資料照片
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「土豪哥」朱家龍2016年在W飯店開毒趴，害郭姓女模吸毒過量暴斃，引起社會關注，郭女雙親和朱家龍、洪聖晏達成和解，兩人也已支付全數金額，刑事部分依轉讓禁藥罪判朱2年10月徒刑、蔡逸學、洪聖晏被各判刑2年6月定讞。民事部分，郭女雙親撤回對朱、洪的告訴，另向W Hotel求償千萬元。

朱家龍、蔡逸學、洪聖晏2016年12月3日凌晨1時許，至同年月6日晚間，在W飯店提供含有禁藥的軟糖、梅片、K他命、咖啡包和搖頭丸，給參加派對的人施用，未料女模因多天混和施用毒品身亡。一、二審依轉讓禁藥致死罪，判朱家龍10年、洪聖晏10年6月、蔡逸學10年，最高法院撤銷原判決，發回更審。高院更一審依轉讓禁藥罪判朱2年10月徒刑，並裁定100萬元交保；蔡逸學、洪聖晏被各判刑2年6月，最高法院駁回上訴定讞。

民事部分，郭女雙親提刑事附帶民事訴訟，除朱家龍等3人外，也向時代國際飯店公司（W Hotel）及多名員工求償；但因朱家龍、洪聖晏和家屬達成和解獲撤告，而W Hotel及員工共同委任律師抗辯家屬提告程序不合法，台北地院去年1月裁定駁回家屬請求，而高院改裁定廢棄發回，飯店不服提抗告，至今案件仍在最高法院中，結果尚未出爐。

另外，郭女雙親去年12月再追加請求W Hotel賠償1000萬元，台北地院8月底裁定補繳裁判費；台北地方法院今天開庭，W Hotel律師指出，仍認為對方追加程序不合法，且對方沒有在裁定時間內補繳裁判費，請求法院依法處理；法官也詢問兩造是否有和解意願，若當事人均願意調解，將移付調解程序，訂於11月4日續行審理。

W飯店民事訴訟毒品

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