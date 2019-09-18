桃園警方違法逮捕 2男聲請提審獲法院釋放

2019-09-18 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市警察局大溪分局員警前天（16日）見車輛違停，遂進入王姓車主住家因而查獲毒品吸食器，認定王男及現場鄭姓友人為現行犯予以逮捕，2人質疑程序違法向法院聲請提審；桃園地院認為，警方當時無進入私宅搜索權限，並與同意搜索要件不符，警方程序不合法，裁定釋放王、鄭2人。

法院指出，人民被法院以外之任何機關逮捕、拘禁時，其本人或他人得向該地方法院聲請提審，由法院審查後，認為不應逮捕、拘禁者，應即裁定釋放；反之則駁回，並將逮捕、拘禁人解返原機關。

法院經勘驗現場蒐證光碟，發現當晚10點多警方巡邏見1輛小貨車阻擋道路，有防礙通行之虞，就上前詢問坐在副駕駛座的1名男子，他表示因為要搬家，但自己不會開小貨車，所以要等爸爸王男到場才能移車，但警方以該車輛影響交通安全，要求他帶領上樓去找父親。

警方抵達7樓住家，該房門未鎖，警方並跟隨王的兒子進屋，當時鄭男則坐在客廳，王男聽見聲音也走了出來，而另名員警卻發現桌上放有一組吸食器，並在底下查獲安非他命殘渣吸管，警方隨即盤查鄭的身分，加上現場沒有人承認持有該吸食器，就將王、鄭依現行犯逮捕到案。

法院審酌，王男違停的行為僅違反行政法，未構成現行犯地位，因此未賦予員警進入私人住宅，進而發動搜索的權限，而且根據勘驗畫面，員警進入王男住家是由他兒子帶領，但依法「同意搜索」需要當事人自願且需事前明示才合法。

但根據當天現場，員警雖有問王的兒子能否帶領上樓查看，卻沒告知將執行搜索，另有關王父子2人簽名的自願搜索同意書，該簽名時間點也是在搜索之後，和同意搜索要件不符，加上警方入內時王、鄭尚未受拘提、逮捕，不符附帶搜索要件，也沒有緊急搜索情形。