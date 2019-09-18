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醫學系女縱火燒死父親 母親求情「孩子生病了」

2019-09-18 13:10聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市劉姓女子醫學系畢業後待業中，5月15日深夜因細故與母親發生口角爭執，翌日凌晨自備塑膠桶1個，駕駛轎車到加油站，購買500元汽油返家，將汽油潑灑在住宅1樓客廳床墊上後點火，她見狀駕車逃逸，致父親傷重不治，母親及弟弟則灼燒，台南地院審理，母親哭訴自責說「孩子生病了」，沒強制帶她去看診。

台南地院合議庭上午遠距視訊劉女醫學院同窗、現為住院醫師的李醫師外，母親昨天才剛出院，雙腳仍纏滿紗布，堅持由親人推著輪椅趕抵法院作證。然而，劉不發一語，直至法院詢問她對證人說法有無意見，她突然說「我沒在聽」。

母親哭訴，去年國考後，女兒返家卻經常發呆、眼神呆滯、動作緩慢，自己到綠島打工，直至店內同事來電，稱女兒自殺，家人連夜開車接她回來。「什麼都記不得」、「我的腦袋怎麼了」女兒失控捶頭，她抱女兒睡覺，知道女兒有情緒障礙，想帶她去看心理醫師，女兒抗拒。母親哭著說「我沒做好我的功課，竟然會出了這樣的事」。

她說，女兒會突然現身「你在做什麼？」嚇到她；「孩子生病了」她自責，當時為何沒有強制帶她去看診？案發前一天晚間11時，「快起來！快起來！我有話跟你說 」女兒跑到臥室內拉她，一再要她起床，先生「不可以對媽媽沒禮貌」，女兒要她到樓下談，她坦言說，有些生氣，都是家人在這裡談也可以。女兒憤而上樓去。

母親說，一整夜都睡不安寧，結果她是第一個發現火警的。

弟弟表示，姊姊從綠島回來，不知道發生什麼事，但人明顯跟之前不一樣。姊姊人被送到屏東機場，他和家人開車接人，「生病了」他說，姊姊是自我要求很高，追求盡善盡美的人。

劉女的弟弟說，姊姊生病了，他和母親原諒姊姊。記者邵心杰／攝影
劉女的弟弟說，姊姊生病了，他和母親原諒姊姊。記者邵心杰／攝影
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