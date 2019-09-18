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廣大興案 菲依殺人罪判8名開槍海防員8-14年

2019-09-18 13:52聯合晚報 記者潘欣中／屏東報導

2013年5月菲律賓派調查團到屏東縣東港鎮，會同我方檢警調人員勘驗廣大興28號漁...
2013年5月菲律賓派調查團到屏東縣東港鎮，會同我方檢警調人員勘驗廣大興28號漁船受損情形，釐清事件真相。 圖／聯合報系資料照片
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洪慈綪：蓄意殺人才判這樣…

2013年5月9日屏東漁船廣大興28號在台菲重疊海域遭菲律賓海巡署公務船以機槍追擊，船長洪育智之父洪石成中彈身亡，馬尼拉地區初審法院今依殺人罪判處開槍的八人從8年到14年不等刑期及台幣5.8萬元民事賠償。

洪石成的女兒洪慈綪上午說：「蓄意殺人才判這樣，一般人能接受？」但她表示尊重判決結果，算還給家屬一個公道。

中央社報導，馬尼拉地區初審法院今天宣布廣大興案判決，八名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊人員被判殺人罪成立，刑期8年又一天到14年8個月又一天不等。被告須支付5萬披索（約台幣2.9萬）民事賠償和5萬披索精神損害賠償。被告律師在宣判後表示會提上訴。

漁業署未告知結果 家屬感覺未受尊重

人稱「洪大姐」的洪慈綪上午說，父親往生多年，對方賠錢、關押也彌補不了家屬的傷痛，反而是政府的態度讓人失望。她說，當初新聞正熱時，政府官員請律師積極協助，六年之後的今天，新聞淡了，今天還是記者打電話告訴她判決結果，而不是農委會漁業署，讓家屬有未受尊重的感覺。

不見政府積極態度 洪：更痛心

「讓我更痛心的，是事件發生六年多來，看不到政府積極維護漁民權益的態度。」她說，在司法正義外，當初也在為台灣的漁民爭取合法合理的海上權益，但六年多來，台灣漁民的捕魚權益有相對提升嗎？她以農委會將300噸的黑鮪魚配額讓給日本為例，等於拿美元換台幣，政府維護漁民權益的態度，讓她失望。

廣大興案發生後，我政府透過外交及制裁壓力要求菲方道歉，屏東地檢署於同年8月7日依殺人罪嫌起訴下令開槍的船艦指揮官和涉嫌開槍的海岸巡防員共八人，因菲國未引渡凶嫌至台灣受審，隔年屏東地方法院還發布通緝。

洪石成的女兒洪慈綪說：「蓄意殺人才判這樣，一般人能接受？」但她表示尊重判決結果，...
洪石成的女兒洪慈綪說：「蓄意殺人才判這樣，一般人能接受？」但她表示尊重判決結果，算還給家屬一個公道。 圖／聯合報系資料照片
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殺人漁民廣大興案菲律賓洪慈綪

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