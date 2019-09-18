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影／這分局買獨步全台數位打靶系統 警槍打得快狠準

2019-09-18 12:19聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第三警分局在分局長陳武康到任後，積極活化廳舍，繼日前將分局的地下室活化為員工餐廳後，陳又將東區分駐所4樓的閒置空間大改造，購置相關健身、打靶器材，將原本堆積雜物的倉庫變身成「東南戰技館」，也斥資8萬元購買了獨步全台警政機關的「數位打靶系統」，透過裝設在警槍上的控制器，可利用空槍打靶的方式，矯正警員的射擊姿勢，擊發力道、彈道都有數據，能讓警員打得「又精又準」。

台中市第三警分局副分局長蔡期望說，分局長陳武康積極活化三分局各個閒置廳舍，發現東區分駐所4樓非常悶熱，變成堆積雜物的空間，分局長構想將該空間改造成健身房，獲得熱心業者林英俊、馬倉國，及旱溪樂成宮的認同，出錢出力，購置相關的健身器材、數位打靶設備，並由同仁重新拆除、粉刷，短短16天時間，由分局同仁集思廣益命名的「東南戰技館」就完成了，而該數位打靶系統也是獨步全台的。

「提升警員戰技有效益」台中市第三警分局教官陳偉倫說，分局此次購買了5套數位打靶的系統，一套系統包括平板電腦、腳架、控制器等，每套設備約1.6萬元，過去傳統打靶方式，都是射手射擊完畢後，由教官看靶紙的彈著分布，並依自身經驗，對射手提供建議，沒有量化的數據佐證，但新的數位打靶系統提供了數據化的內容，對提升警員射擊技術，有明顯助益。

陳偉倫說，該系統有一個快拔的控制器，可鎖在手槍或步槍的戰術魚骨上，透過平板電腦下載從控制器發出的數據，警員不論是空槍或是實彈射擊，每一擊發的數據，都會傳送到平板電腦顯示，可以讓教官快速精準掌握警員的射擊問題，快速提供建議的訓練方式，目前系統在16日設置完成，仍在測試階段。

台中市第三警分局購買5套數位打靶的系統，透過手槍上裝設的控制器，提供警員清楚的射...
台中市第三警分局購買5套數位打靶的系統，透過手槍上裝設的控制器，提供警員清楚的射擊數據。記者陳宏睿／攝影
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台中市第三警分局購買5套數位打靶的系統，讓派出所警員不分室內外，都能進行射擊訓練...
台中市第三警分局購買5套數位打靶的系統，讓派出所警員不分室內外，都能進行射擊訓練。記者陳宏睿／攝影
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台中市第三警分局購買5套數位打靶的系統，透過手槍上裝設的控制器，提供警員清楚的射...
台中市第三警分局購買5套數位打靶的系統，透過手槍上裝設的控制器，提供警員清楚的射擊數據，警員能夠透過平版電腦查詢。記者陳宏睿／攝影
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台中市第三警分局購買5套數位打靶的系統，讓派出所警員不分室內外，都能進行射擊訓練...
台中市第三警分局購買5套數位打靶的系統，讓派出所警員不分室內外，都能進行射擊訓練。記者陳宏睿／攝影
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