檢察官回憶廣大興號彈孔遍布 「漁民受威脅太過分」

2019-09-18 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



馬尼拉地區初審法院今天宣判「廣大興28號」案，8名涉開槍的菲律賓海岸防衛隊人員被依殺人罪，各判8年又1天到14年8個月又1天徒刑。當年承辦此案的檢察官劉嘉凱表示，刑度部分盼法務部再考量死者洪石成家屬意見，與菲國決定是否上訴，讓正義伸張。

已轉換跑道當律師的劉嘉凱，任職屏東地檢署時承辦廣大興案，他回憶，一登上廣大興號，只看見船身彈孔、彈痕遍布，令人怵目驚心，可以想見開槍相當猛烈，當時船上洪石成等3人為閃躲，情況非常危急。

劉嘉凱為偵辦此案與時任屏檢主任林彥良等人赴菲國，他說，此案菲國與我國之間成立司法互助調查、證據交換，即便如此由於法律體系與台灣不同、每個被告也各請律師積極辯護，還得先溝通我國刑事訴訟法規定，當時在菲國常從早上開始，問到半夜1、2點才告一段落。