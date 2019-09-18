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檢察官回憶廣大興號彈孔遍布 「漁民受威脅太過分」

2019-09-18 11:48聯合報 記者林伯驊╱即時報導

馬尼拉地區初審法院今天宣判「廣大興28號」案，8名涉開槍的菲律賓海岸防衛隊人員被依殺人罪，各判8年又1天到14年8個月又1天徒刑。當年承辦此案的檢察官劉嘉凱表示，刑度部分盼法務部再考量死者洪石成家屬意見，與菲國決定是否上訴，讓正義伸張。

已轉換跑道當律師的劉嘉凱，任職屏東地檢署時承辦廣大興案，他回憶，一登上廣大興號，只看見船身彈孔、彈痕遍布，令人怵目驚心，可以想見開槍相當猛烈，當時船上洪石成等3人為閃躲，情況非常危急。

劉嘉凱為偵辦此案與時任屏檢主任林彥良等人赴菲國，他說，此案菲國與我國之間成立司法互助調查、證據交換，即便如此由於法律體系與台灣不同、每個被告也各請律師積極辯護，還得先溝通我國刑事訴訟法規定，當時在菲國常從早上開始，問到半夜1、2點才告一段落。

劉嘉凱透露，8名被告雖配合訊問，卻否認殺人，還反控我國漁船越界、試圖衝撞在先，劉與時任屏檢主任林彥良等人，透過菲國巡邏艇的側錄畫面，才發現廣大興只想趕快逃離、一直迂迴閃躲，根本沒攻擊行為，且菲國使用巡邏艇上的武器開槍外，其他人更持步槍掃射，「漁民很辛苦，卻受這種威脅，太過分」。

承辦廣大興案的前檢察官劉嘉凱回憶，當年登船看到船身遍布彈孔、彈痕，可想見遭掃射的...
承辦廣大興案的前檢察官劉嘉凱回憶，當年登船看到船身遍布彈孔、彈痕，可想見遭掃射的情況有多危及。圖／本報資料照片
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殺人刑事訴訟

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