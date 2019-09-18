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竹聯幫雷堂副堂主 在家製毒果凍遭起訴

2019-09-18 11:47聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

竹聯幫雷堂副堂主房立勳涉嫌在北市大安區住處製毒遭檢警登門搜索，當場查扣上百包毒咖啡包、159顆一粒眠及分裝用的夾鏈袋、封口機。台北地檢署認定他涉製毒、販毒，昨依毒品危害防制條例將他起訴。

2018年間，檢警根據毒品情資交換平台，懷疑房立勳在住處自行加工分裝毒品，再透過雷堂幫眾販售牟利，12月5日清晨搜索住處查獲118包毒品咖啡包、150顆一粒眠、一包大麻、藍色藥丸。不過，房男堅稱毒品是分包後自己食用的，僅是持有並沒販賣，檢察官向法院聲押失敗，讓他交保離去。

今年7月12日，檢警再度前往房男住處搜索，查扣73.89公克的安非他命、28包K他命、第三級毒品甲基甲基卡西酮（Mephedrone），以及來分裝並製作毒品果凍、毒品軟糖的研磨機、封口機、上百包夾鏈袋、204張糖果包裝紙、21個果凍盒等用具。

這次查扣的證據讓房涉嫌分裝並製作毒品果凍、毒品軟糖的行為更為明確，檢察官唐仲慶再度向法院聲押，法官終於裁准收押。另他也供出是一名叫「阿葉」的男子在中山區把毒品轉售給他，不過真實身分不詳。

雖然房依然否認，但檢方調查後認定他涉嫌在家製作新興毒品，並分裝欲透過管道販售，昨依毒品危害防制條例將他起訴，建請法院判處適當之刑。此外，房曾因持有第三級毒品純質淨重20公克以上，累犯，遭法院判6月徒刑。

毒品檢察官咖啡

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