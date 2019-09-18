影/非洲豬瘟南韓也淪陷 海巡中部分署宣導影片kuso

2019-09-18 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



南韓也爆出有非洲豬瘟疫情，海巡署中部分署今天在臉書上宣導，還自製kuso影片宣導，提醒經過南韓和亞洲地區的商貨輪，海巡署都會加強檢查，每一艘船都派人上船嚴格檢查。

海巡署中部分署表示，依動物傳染病防治條例規定，如果從韓國等疫情國家，到台灣帶豬肉產品被查獲第一次違規，裁罰20萬元，第二次開罰100萬元，外來人士被罰20萬元，如果沒有當場繳清罰款，當場拒絕入境。