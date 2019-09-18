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影/非洲豬瘟南韓也淪陷 海巡中部分署宣導影片kuso

2019-09-18 11:01聯合報 記者游振昇╱即時報導

南韓也爆出有非洲豬瘟疫情海巡署中部分署今天在臉書上宣導，還自製kuso影片宣導，提醒經過南韓和亞洲地區的商貨輪，海巡署都會加強檢查，每一艘船都派人上船嚴格檢查。

海巡署中部分署表示，依動物傳染病防治條例規定，如果從韓國等疫情國家，到台灣帶豬肉產品被查獲第一次違規，裁罰20萬元，第二次開罰100萬元，外來人士被罰20萬元，如果沒有當場繳清罰款，當場拒絕入境。

中部分署影片，第一句就寫：「得非洲豬瘟的豬，像是變了心的女朋友回不來了」，令人莞爾。

海巡署中部分署臉書，提醒民眾注意非洲豬瘟。圖/取自海巡署中部分署臉書
海巡署中部分署臉書，提醒民眾注意非洲豬瘟。圖/取自海巡署中部分署臉書
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海巡署非洲豬瘟疫情

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