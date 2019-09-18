不滿隔壁噪音嗆「吵三小」 他拿水果刀差點刺死室友

2019-09-18 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園吳姓男子和住隔壁的江姓男子相處不睦，今年7月16日朝對方大喊一聲「吵三小」，2人爆發激烈衝突，江先是拿滅火器砸對方頭，吳則持水果刀連刺江好幾下，導致他左胸、肚子中刀，右手掌也被嚴重砍傷，雙方相互提告，檢方偵結分別依殺人未遂、傷害等起訴吳、江。

檢警調查，吳（51歲）、江（28歲）均在大溪區租屋，彼此身為隔壁房客，但當晚6點多吳不滿江發出噪音，就大吼了一聲「吵三小」，江聽見後走出房間查看，發現吳寢室門沒關，就直接走進去和他理論，雙方就發生激烈口角。

吳隨手拿起1把水果刀逼近對方，江立刻躲開跑到外面樓梯間，他也不甘示弱拿起放在地上的滅火器，再次闖進江男房間朝他扔了過去，吳雖立刻閃躲沒被砸中，但2人陷入一陣扭打，江又撿起滅火器朝他的頭砸。

吳不甘示弱，撿起水果刀抵抗，甚至一刀刺進江的左胸，雙方再一路從房內打到樓梯間，過程中江又被刀子刺進肚子、畫傷右手臂，最後因失血變得癱軟被吳壓制在地，經其他房客報案警方到場後才結束這場鬧劇，而吳在打鬥中也被江勒脖、打到腦震盪。

檢方訊時，2人均坦承因為糾紛大打出手，但均互推是對方的責任，另警方在現場也扣下作案水果刀，另醫院診斷指出，江受有腹壁穿刺傷、左胸壁穿刺傷，以及右手掌深部撕裂傷等。