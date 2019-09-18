親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

鋼鐵韓粉默行公益 真身竟是超級大明星

總統隨扈偷吃性治療師？ 總統府回應了

男子談判助陣開槍 法官宣告緩刑因認定他是為「救人」

2019-09-18 09:13聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

陳姓男子攜帶改造手槍為與人談判的友人助陣時，對空開了2槍，被檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。基隆地院審理後判刑1年6月，併科罰金5萬元。法官考量陳男開槍是為救友人脫身，沒有傷人的意思，宣告緩刑3年，給予自新機會。

判決指出，基隆市一家卡拉OK店謝姓經理與邱姓服務生因薪資問題產生嫌隙，兩人相約談判並各自邀人助陣。陳屬於謝陣營，從台北帶改造手槍坐計程車趕到現場時，看見雙方人馬相互推擠。陳要將槍枝交給郭姓友人時，郭用台語對他說「開、開、開」。

陳為解救郭男等友人離開現場，持改造手槍對空射擊1槍，郭、陳和2名同夥趁機坐上車，獨留羅姓友人與對方周旋。郭要陳再開1槍，陳持槍伸出車外又開1槍，令邱陣營人馬心生畏懼，羅得以上車一起離開現場。

警方事後循線持搜索票到台北市陳男住處，查扣涉案改造手槍和另1把不具殺傷力空氣槍，偵詢後將陳送辦，檢方偵結起訴。

今年108年8月15日法院開庭審判時，陳男供述已和爸爸沒有聯絡，媽媽過世，沒有兄弟姊妹。他雖未登記結婚，但與女友同居2年，兩人生的個兒子才4個月大。「我知道我錯了，之後不會（再犯）了。」

法官指出，本案起因是雙方因金錢問題產生嫌隙，各約人手見面時產生爭執。陳男是為嚇阻對方，救朋友離開現場才開槍，並無傷人之意，與擁槍自重，逞凶鬥狠情況不同。

法官以未經許可，持有具殺傷力改造手槍罪，判處陳男有期徒刑1年6月，併科罰金5萬元，得易服勞役；另犯恐嚇危害安全罪，判刑3月，得易科罰金。考量陳沒有前科，經此偵審程序及刑期宣告，應能知所警惕，無再犯之虞，均宣告緩刑。全案可上訴。

陳姓男子帶槍為友人助陣時對空開了2槍，法官考量陳開槍是為救友人脫身，沒有傷人的意...
陳姓男子帶槍為友人助陣時對空開了2槍，法官考量陳開槍是為救友人脫身，沒有傷人的意思，宣告緩刑，給予自新機會。記者邱瑞杰／攝影
分享

基隆計程車

相關新聞

彰化縣警察人事調整 警界鐵漢送給部屬的生日禮物

2019-09-17 20:20

日前才被網友恐嚇擊殺 今連千毅高雄直播場被砸

2019-09-17 18:04

4名2線4星警官異動 陳明正接彰化縣警察局鑑識科長

2019-09-17 16:37

來台參加研討會 美籍男陳屍北市人力發展中心

2019-09-17 16:26

當法官不能沒人性！ 石木欽自認清白 求送監院審查

2019-09-17 14:40

石木欽案開人審會 律師：法官沒朋友豈不變「恐龍」？

2019-09-17 14:07

淨化選前治安 屏警掃蕩暴力犯罪檢肅23人

2019-09-17 13:43

接受富商招待？最高法院法官回應「沒印象、自己出錢」

2019-09-17 11:35

嘉義酒醉男 持刀揮舞畫傷婦人

2019-09-17 11:33

新招！ K他命製成鹽燈形狀 馬來西亞走私來台

2019-09-17 11:30

廉價的成本，精緻的期待：窮得像乞丐的檢察官們

2019-09-17 11:26

最高法院有10法官受不當招待？劍青檢改籲司法院徹查

2019-09-17 11:23

死人也要關說？ 石木欽批調查報告粗糙無稽

2019-09-17 11:13

改槍躲深山半月 男子就擒家懸魚肉鄉民匾額

2019-09-17 11:07

中秋節苗警掃毒不打烊 飛象過河查獲K他命1公斤

2019-09-17 10:55

當法官不能沒人性！ 石木欽主動要求人審會移監察院

2019-09-17 10:49

私運大麻賣給學長 年輕男犯2個7年以上重罪變緩刑

2019-09-17 10:41

法官陳志祥稱性騷法官「婚外情未遂」 監院彈劾失敗

2019-09-17 10:30

影／美軍詐騙老哏有新意 這次4500美元換免自殺任務

2019-09-17 09:11

王傳家協議離婚 妻將撤通姦告訴

2019-09-17 07:40

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16

獨／遭駭「開告」 民眾黨今前往信義分局報案

2019-09-17 19:12

違10項規定 司院人審會：石木欽送監院

2019-09-17 19:11
看更多

熱門文章

台灣又老又舊？越南朋友嗆「超越台灣」 網反擊這點輸台30年

2019-09-17 13:23

大喜之日…妝被化得像鬼 她嘆：應該沒人比我更慘

2019-09-17 21:00

別心存僥倖 檢舉達人30樓高用「大砲」等著抓違規

2019-09-17 10:22

師傅累躺地板！他嘆「尊嚴被現實磨光」 引起網友質疑聲浪

2019-09-17 17:13

安全帽砸列車長 台鐵又發生未補票乘客攻擊事件

2019-09-17 12:35

31杯飲料大單會引怨念… 外送員建議：分次訂 半小時就可喝到

2019-09-17 12:18

台中梧棲漁港驚見男浮屍 竟是清水區長的父親

2019-09-17 22:52

遭性侵要先採集精液證據 她先洗澡鐵證沒了他無罪

2019-09-17 13:24

Uber條款10月開始取締 新北警加開計程車執證考試場次

2019-09-17 11:49

淨化選前治安 屏警掃蕩暴力犯罪檢肅23人

2019-09-17 13:43

影／貨物上路未捆妥釀車禍 台中市今年奪3命40傷

2019-09-17 09:42

超高大貨車頻闖鳳鼻隧道 卡隧道毀設備警方加強取締

2019-09-17 12:46

彰化縣警察人事調整 警界鐵漢送給部屬的生日禮物

2019-09-17 20:20

影／酒駕惹禍？ 瑪莎拉蒂超跑撞大貨車1死

2019-09-17 18:47

飛機上撕破妙齡女內褲 菲籍慾男還舔她大腿被驗出DNA

2019-09-17 18:04

台中垃圾車撞機車 婦人當場亡

2019-09-17 12:51

野柳地質公園崖底發現男屍 崖深30公尺吊掛困難

2019-09-17 15:52

人夫撿屍爛醉女怕嘔吐味 棉被蓋頭辦完事

2019-09-17 14:37

影／只為14元差價 中年男持安全帽打列車長

2019-09-17 16:08

騎士驚魂！見對向計程車迴轉摔車 竟滑進計程車底

2019-09-17 15:55

日前才被網友恐嚇擊殺 今連千毅高雄直播場被砸

2019-09-17 18:04

4名2線4星警官異動 陳明正接彰化縣警察局鑑識科長

2019-09-17 16:37

小三「自首」要斬情絲 正宮原諒丈夫 小三卻挨告

2019-09-17 14:45

死人也要關說？ 石木欽批調查報告粗糙無稽

2019-09-17 11:13

影／大型車有視角盲區 警教大學生看「死亡的陰影」

2019-09-17 11:47

范雲拒繳保證金無法參選 法院不排除聲請釋憲

2019-09-17 17:56

獨／遭駭「開告」 民眾黨今前往信義分局報案

2019-09-17 19:12

接受富商招待？最高法院法官回應「沒印象、自己出錢」

2019-09-17 11:35

電話亭KTV侵害著作權？新光三越、選物販賣機店都被告

2019-09-17 15:02

當法官不能沒人性！ 石木欽主動要求人審會移監察院

2019-09-17 10:49

石木欽案開人審會 律師：法官沒朋友豈不變「恐龍」？

2019-09-17 14:07

法官陳志祥稱性騷法官「婚外情未遂」 監院彈劾失敗

2019-09-17 10:30

最高法院10法官也接受招待？ 司法院：勿傷無辜

2019-09-17 15:37

中秋節苗警掃毒不打烊 飛象過河查獲K他命1公斤

2019-09-17 10:55

來台參加研討會 美籍男陳屍北市人力發展中心

2019-09-17 16:26

一堆消防人員這樣躺地很可怕！原來是生存訓練

2019-09-17 18:48

婦人採竹筍遭虎頭蜂攻擊 警協助摘除巨無霸蜂窩

2019-09-17 12:24

員警剛收到通緝犯照片 人就在他身邊當場逮捕

2019-09-17 18:18

男持安全帽打列車長 下車後又癱軟

2019-09-17 13:15

校車司機撞死交大生還肇逃 一審判賠父母2千多萬元

2019-09-17 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top