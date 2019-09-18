男子談判助陣開槍 法官宣告緩刑因認定他是為「救人」

2019-09-18 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



陳姓男子攜帶改造手槍為與人談判的友人助陣時，對空開了2槍，被檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。基隆地院審理後判刑1年6月，併科罰金5萬元。法官考量陳男開槍是為救友人脫身，沒有傷人的意思，宣告緩刑3年，給予自新機會。

判決指出，基隆市一家卡拉OK店謝姓經理與邱姓服務生因薪資問題產生嫌隙，兩人相約談判並各自邀人助陣。陳屬於謝陣營，從台北帶改造手槍坐計程車趕到現場時，看見雙方人馬相互推擠。陳要將槍枝交給郭姓友人時，郭用台語對他說「開、開、開」。

陳為解救郭男等友人離開現場，持改造手槍對空射擊1槍，郭、陳和2名同夥趁機坐上車，獨留羅姓友人與對方周旋。郭要陳再開1槍，陳持槍伸出車外又開1槍，令邱陣營人馬心生畏懼，羅得以上車一起離開現場。

警方事後循線持搜索票到台北市陳男住處，查扣涉案改造手槍和另1把不具殺傷力空氣槍，偵詢後將陳送辦，檢方偵結起訴。

今年108年8月15日法院開庭審判時，陳男供述已和爸爸沒有聯絡，媽媽過世，沒有兄弟姊妹。他雖未登記結婚，但與女友同居2年，兩人生的個兒子才4個月大。「我知道我錯了，之後不會（再犯）了。」

法官指出，本案起因是雙方因金錢問題產生嫌隙，各約人手見面時產生爭執。陳男是為嚇阻對方，救朋友離開現場才開槍，並無傷人之意，與擁槍自重，逞凶鬥狠情況不同。