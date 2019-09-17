來台參加研討會 美籍男陳屍北市人力發展中心

2019-09-17 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市大安區公務人力發展中心，今天下午2點半，發現一名來台參加研討會的美國籍男子，死在住宿房間床上，消防員趕到現場時，發現男子身體僵硬已明顯死亡，因此交由轄區警方進行後續調查，警方初步認定男子沒有明顯外傷，懷疑是因疾病猝死，將進一步釐清死因。