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不只是怕有人昏倒 公廁隔間下方為何要留縫隙？

來台參加研討會 美籍男陳屍北市人力發展中心

2019-09-17 16:26聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市大安區公務人力發展中心，今天下午2點半，發現一名來台參加研討會的美國籍男子，死在住宿房間床上，消防員趕到現場時，發現男子身體僵硬已明顯死亡，因此交由轄區警方進行後續調查，警方初步認定男子沒有明顯外傷，懷疑是因疾病猝死，將進一步釐清死因。

北市

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