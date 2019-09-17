淨化選前治安 屏警掃蕩暴力犯罪檢肅23人

2019-09-17 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東檢、警為淨化選前治安，防制幫派滋擾社會安寧，給民眾安全的生活環境，及確保明年大選順利進行，在本月9日至12日間，兵分多路強力執行打擊黑幫、暴力分子專案行動，掃蕩138個幫派分子經常出入處所，查獲2起暴力討債及起1件毒品暴力犯罪，共檢肅23人到案，並查扣相關罪證，其中2名主嫌及3名共犯由屏東地方法院，裁定羈押禁見。

屏東檢、警祭起鐵腕針對轄內易滋事之酒店、KTV等易生滋事之場所，大規模執行臨檢勤務，並持續以「系統性掃黑」之打擊策略，聚焦鎖定轄內犯罪組織，以搜索、拘提行動進行打擊。本次動員警力1,268人次、掃蕩138個幫派分子經常出入處所，查獲暴力犯罪組織3件，一舉將主嫌及成員共23名全數檢肅到案，起獲各類犯罪工具武士刀、非農用掃刀、鐵棍、鋁棒、木棍、釘棍等，並扣得犯罪不法利得現金新台幣37萬3,600元及手機、存摺、借據、本票等贓證物，其中2名主嫌及3名共犯由法院裁定羈押禁見。