淨化選前治安 屏警掃蕩暴力犯罪檢肅23人
屏東檢、警為淨化選前治安，防制幫派滋擾社會安寧，給民眾安全的生活環境，及確保明年大選順利進行，在本月9日至12日間，兵分多路強力執行打擊黑幫、暴力分子專案行動，掃蕩138個幫派分子經常出入處所，查獲2起暴力討債及起1件毒品暴力犯罪，共檢肅23人到案，並查扣相關罪證，其中2名主嫌及3名共犯由屏東地方法院，裁定羈押禁見。
屏東檢、警祭起鐵腕針對轄內易滋事之酒店、KTV等易生滋事之場所，大規模執行臨檢勤務，並持續以「系統性掃黑」之打擊策略，聚焦鎖定轄內犯罪組織，以搜索、拘提行動進行打擊。本次動員警力1,268人次、掃蕩138個幫派分子經常出入處所，查獲暴力犯罪組織3件，一舉將主嫌及成員共23名全數檢肅到案，起獲各類犯罪工具武士刀、非農用掃刀、鐵棍、鋁棒、木棍、釘棍等，並扣得犯罪不法利得現金新台幣37萬3,600元及手機、存摺、借據、本票等贓證物，其中2名主嫌及3名共犯由法院裁定羈押禁見。
屏東縣政府警察局局長葉明潭表示，防制黑道幫派犯罪為本局當前治安重點之一，為全力貫徹行政院長蘇貞昌日前強力宣示應加速清剿犯罪幫派，本局依據內政部警政署指示整備執行「同步掃黑行動」專案，針對轄內之幫派堂口據點及可能犯罪滋生場所皆同步加強掃蕩，鎖定重點危害幫派首惡聚焦打擊，淨化社會秩序與選前治安，以維護民眾
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