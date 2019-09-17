新招！ K他命製成鹽燈形狀 馬來西亞走私來台

2019-09-17 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



何男等人組成跨國走私毒品集團，在馬來西亞將K他命製成鹽燈形狀，再以國際包裹郵寄走私來台，4月間被財政部關務署台中關發現，查扣重達2290公克K他命製成的鹽燈，循線查獲領毒品的賴、龔姓、黃姓嫌犯，依違反毒品危害防制條例罪將賴嫌3人起訴，在逃的何男由檢警追緝中。

起訴書指出，主嫌何男計畫自馬來西亞將毒品K他命製成鹽燈形狀，再以國際包裹走私來台，郵包貨名為「鹽燈」，分工方式由何男在海外指揮、遙控，指示同夥羅男（另案偵辦中）尋找可代為收受包裹的收件人，並支付運輸本件包裹的酬金。

羅男於今年元月間，以通訊軟體與賴男（37歲）聯繫，要賴尋找可收取包裹的人，賴則透過龔男（27歲）得知黃男有意願擔任收包裹的收件人，並自龔男取得黃男的聯絡方式及地址後，再將聯絡方式告訴羅。

何男於4月中旬，委託某男子將收取包裹的報酬20萬元，拿至苗栗市交給羅男，羅於翌日晚間將10萬元拿至中新西屯區文華路交給賴，告知包裹已經寄出，待收到包裹後可再取得10萬元。賴等人商議這20萬，由賴分10萬，龔與黃共分10萬。