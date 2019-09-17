改槍躲深山半月 男子就擒家懸魚肉鄉民匾額

2019-09-17 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄陳姓男子涉嫌改造槍枝，遇警方圍捕，穿內褲跳樓自水溝遁躲山區約半月個。警方在他住處搜出2把改造長槍等槍械及毒品，發現他住處客廳，還懸掛寫著「魚肉鄉民」4個大字的匾額，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，經檢方聲押獲准。

高雄市警少年隊8月接獲線報，指陳姓男子（48歲）疑改造槍械，聯手六龜警分局到高雄市六龜區陳的住處查緝槍枝。警方一到陳的住處，他飼養的比特犬突然衝出，員警趕緊躲避，幸比特犬被犬鍊圈住，員警才未受傷。

陳姓男子在屋內聽到比特犬叫聲，發現員警，只穿內褲便自2樓跳落隔壁平房；但他體重近百公斤，踩破石綿瓦屋頂，掉落平房屋，正好平房內滿是保特空瓶等資源回收物，立即起身躲入附近大溝，遁入山區逃逸，但警方仍在他租用的倉庫，逮捕與他涉嫌改槍的張姓男子（59歲）。

警方今天表示，員警追查陳姓男子的行蹤約半個月後，9月10日才在六龜區山上他朋友住處緝獲他，得悉，原來他穿內褲躲進山區，便躲藏朋友家。