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私運大麻賣給學長 年輕男犯2個7年以上重罪變緩刑

2019-09-17 10:41聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園翁姓計程車司機從荷蘭訂購2公克大麻，又賣了1公克給劉姓學長，前年2月被警方持搜索票逮捕，他均坦承不諱；法院審酌，翁觸犯2罪均為7年以上重罪，但考量他年輕無前科、販賣運輸量少，若入獄恐未收教化之效，先受與社會隔絕之害，經減刑後依毒品罪判他2年，並宣告緩刑5年。

檢警調查，翁男（23歲）2017年8月29日用手機上網向年籍身分不詳共犯「LEE」訂購2公克大麻，從荷蘭透過快遞空運抵台，但被台北關松山分關人員查扣；隔年2月1日，翁又以1000元賣1公克大麻給劉姓學長，當天中午就被警方持搜索票逮捕。

翁在偵、審過程均坦承不諱，且有檢警查扣的手機通聯紀錄、搜索證物等，院方認定翁是基於營利的意圖販賣第二級毒品。

法院指出，運輸、販賣第二級毒品罪法定刑為「無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金」，但同為運輸、販賣第二級毒品者，其原因動機不一，犯罪情節不同，以翁販賣對象僅1人，數量1公克，屬於友儕之間互通有無之零星、少量販賣，不能和販毒之大盤、中盤毒梟並論。

且翁犯後坦承面對其行為，衡量翁犯2罪均為7年以上重罪，就算予以減刑猶嫌過重，在客觀上足以引起一般人同情，顯可憫恕，因此再依刑法59條減輕其刑。

法院審酌，翁無視法令私運、販賣大麻，但過去無前科，犯後坦承不諱，且本案運輸、販賣的大麻分別為2公克、1公克，數量均甚少，運輸部分一入境就被查獲，考量他正值青年思慮未周，目前有固定工作，若入獄恐未收教化之效，先受與社會隔絕之害。

依共同運輸第二級毒品、販賣第二級毒品，各判1年10個月、1年10個月，合併執行2年，緩刑5年，期間得向公益團體提供200小時勞務。

走私大麻示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
走私大麻示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
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毒品大麻荷蘭

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