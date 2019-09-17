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影／美軍詐騙老哽有新意 這次4500美元換免自殺任務

2019-09-17 09:11聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

詐騙集團騙人話術推陳出新，保七總隊第一大隊上周三接獲苗栗縣台灣銀行的通報，一名單身的林姓女子疑似遭歹徒詐騙，要匯款4500美元到大陸帳戶內，警方到場後調查，發現又是詐騙集團使用的美軍詐騙老梗，只是這次歹徒向林女謊稱，需要匯款才能免除執行自殺攻擊的任務，經警員苦口婆心解說後，林女才打消匯款念頭，警方今也將該案例公布，呼籲國人提高警覺，避免受騙。

保七總隊第一大隊表示，苗栗縣單身的林姓女子（45歲）疑似不久前遭詐騙集團鎖定，在臉書利用盜用的美國軍官相片，在臉書上向林女謊稱是支援聯合國派駐巴勒斯坦軍官，並稱不久後就會退伍，可到台灣與林女相會，不過上級派他執行自殺任務，需要匯款4500美元（折合台幣約14萬元）給上級軍官，以換取免執行該任務。

林女相信歹徒說法，11日上午11時許前往苗栗縣台灣銀行的分行，欲匯款4500美元到歹徒指定的大陸帳戶內，行員察覺有異，且林女不斷在櫃台前滑手機，因此通知派駐銀行的保七小隊長黃彰達、警員鄭綜合到場。

林女見兩警到場，仍不斷向行員表示，擔心該位美國軍官的安危，希望行員趕快匯款，不過兩警在旁不斷勸說，直說歹徒劇本的不合理性，包括該位美軍派駐在「巴勒斯坦」卻要林女匯款到「大陸」的銀行帳戶，另外美軍不會只要匯款，就能免除任務，全是詐騙伎倆，林女最後終於打消匯款念頭。

保七總隊第一大隊呼籲，千萬別相信從未見過面的網路愛情。詐騙集團利用戰爭來博取民眾的愛心與同情心來騙取匯款，這是典型的「假軍官詐騙手法」，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

苗栗縣林姓女子11日遇到歹徒盜用美軍型男相片，向她詐取4500美元的匯款，行員機...
苗栗縣林姓女子11日遇到歹徒盜用美軍型男相片，向她詐取4500美元的匯款，行員機警通報，保七總隊第一大隊警的兩名警員苦心勸說下，林女打消匯款念頭。記者陳宏睿／翻攝
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苗栗縣林姓女子11日遇到歹徒盜用美軍型男相片，向她詐取4500美元的匯款。記者陳...
苗栗縣林姓女子11日遇到歹徒盜用美軍型男相片，向她詐取4500美元的匯款。記者陳宏睿／翻攝
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苗栗縣林姓女子11日遇到歹徒盜用美軍型男相片，向她詐取4500美元的匯款，行員機...
苗栗縣林姓女子11日遇到歹徒盜用美軍型男相片，向她詐取4500美元的匯款，行員機警通報，保七總隊第一大隊警的兩名警員苦心勸說下，林女打消匯款念頭。記者陳宏睿／翻攝
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苗栗縣林姓女子11日遇到歹徒盜用美軍型男相片，向她詐取4500美元的匯款，幸好警...
苗栗縣林姓女子11日遇到歹徒盜用美軍型男相片，向她詐取4500美元的匯款，幸好警方及時阻止。記者陳宏睿／翻攝
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詐騙集團美軍苗栗縣
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