男子為12萬元記恨18年 討債刺死友人下場出爐

2019-09-16 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄林姓男子為了陳姓友人積欠的12萬元修車費用記恨18年，今年2月林涉投遞恐嚇信限時3天還錢，否則「不要怪我」，相隔4天他帶忍者刀前去理論，反遭陳質問、作勢欲奪刀，他因此勃然大怒拿刀刺進對方心臟斃命。高雄地院審理考量林並非預謀殺人，也等警方到場，依殺人罪判刑14年，可上訴。

雄院今天宣判完並進行延押訊問，對於是否再押，林姓男子面無表情說「沒意見」，檢察官表示建請續押，合議庭將再作出裁定。

判決指出，38歲水電工林姓男子，與同年的陳姓男子原為好友，2001年間卻因租車發生車禍案件，林多次要求償還12萬元車損維修費用，陳卻都不理會，去年8月透過臉書終於聯繫上陳，但陳仍拒還錢，再度引發糾紛。

今年2月18日下午4點多，林姓男子到陳家投遞信件，恐嚇「垃圾，給你3天時間還我爸（台語）錢，.....三天一到我爸沒有拿到錢，後果自負，是你先對我不仁不義，不要怪我」。

林姓男子隔2天先網購忍者刀，並購買磨刀石將刀面磨得鋒利，同月22日清晨6點20分許，林帶著刀到陳姓男子住處樓下守候，不過當與陳理論完，反被陳質問「你拿那刀子要做什麼？蛤！你不要走啊」，陳更抓住他機車，趁傾倒之際要奪走忍者刀，林因此氣得拿刀猛刺攻擊。

警消獲報趕抵時，陳姓男子已倒地不起，送往國軍高雄總醫院救治仍宣告不治；檢警相驗發現，陳的左膝下方切割傷、左食指2處切割傷，左肺及心臟被刺穿，導致大量血胸與氣胸奪命。

林姓男子當下被民眾指認，警方壓制逮捕，他第一時間承認陳身中多刀與他有關，不過警詢、偵訊及法院審理中卻改口否認殺人，合議庭認為他沒有悔意，且也未與被害人家屬和解。