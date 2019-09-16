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日月光楠梓廠傳凶殺案 保全刺殺主管致死

日月光楠梓廠傳凶殺案 保全刺殺主管致死

2019-09-16 17:57聯合報 記者邱奕能林伯驊╱即時報導

日月光高雄楠梓第二園區一名隸屬中鋼保全公司的保全員疑因不滿主管，15日凌晨竟拿出...
日月光高雄楠梓第二園區一名隸屬中鋼保全公司的保全員疑因不滿主管，15日凌晨竟拿出預藏水果刀殺死主管。 報系資料照／記者劉學聖攝影
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日月光高雄楠梓第二園區一名隸屬中鋼保全公司的保全員疑因不滿主管，15日凌晨竟拿出預藏水果刀殺死主管；日月光表示，兩人雖都不是日月光的員工，仍覺遺憾，會全力協助家屬與警方。

據悉，這起凶殺案發生在十五日清晨，保全員疑不滿主管許久，上班時拿出預藏水果刀刺殺保全公司的主管，主管傷重不治。

日月光也發表聲明，事件發生係屬日月光外包保全中鋼保全公司，中鋼保全向來是優質廠商，發生此事件公司很遺憾，會督促中鋼保全妥善處理此事，未來要加強保全人員管理。

保全
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