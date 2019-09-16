獨／網路求職菜鳥提問 前輩好心留言成警線索破簽賭站

2019-09-16 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



刑事局電偵大隊第三隊今天宣布破獲以劉姓男子為首的簽賭公司，帶回劉等涉案74人依賭博罪送辦，並發現劉接受大陸金主資金，提供一條龍的網站服務。據辦案人員透露，早在兩年前，就有職場新鮮人在網路BBS站ptt等求職、薪水的看板發問，詢問劉所經營的網路行銷公司，對於公司所經營的項目含糊其詞，當時就有一些職場前輩留言提醒該公司就是「博弈業」，也成為檢警追查的重要線索來源，進而破獲。

辦案人員透露，現在台中市經營簽賭網站的不法業者，背後都有金主提供龐大資源，藏身在管制森嚴的商辦大樓內，以此次破獲的劉姓男子為首的網路簽賭公司為例，就是設立在西屯七期精華區的商辦大樓內，每坪租金至少上千元，一租就是400坪的大空間，商辦一樓大廳就有門禁管制，各辦公樓層有電梯管制，甚至進入各家公司的辦公室內還需按指紋才能進入，辦公室重要出入口都有監視器，只要有風吹草動，馬上啟動滅證機制，刪除資料，增加查緝難度。

「不法業者根本不怕求職者爆料」辦案人員表示，雖然很多新鮮人在台中求職時，都會遇到經營賭博網站的業者，偽裝成網路行銷公司徵才，有些新鮮人可能會上網詢問，在網路留下資料，也有曾經前往面試過的前輩會提供相關面試的經驗，甚至提醒新鮮人該公司是經營博弈業，不過業者通常會用「營運不在台灣就沒事」、「行銷對象是大陸就沒事」等話術，或是優渥的薪水、休假等福利，讓新鮮人上鉤。