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影／海巡偵搜犬區隊揭牌成軍 明年駐防商漁港偵搜守衛

2019-09-16 15:38聯合報 記者曾增勳╱即時報導

行政院海委會海巡署今天上午在海巡署北部分署竹圍營成立海巡偵搜犬區隊及基地揭牌，由海巡署長陳國恩、桃園市長鄭文燦主持成軍揭牌儀式，首批15隻偵搜犬訓練，預定明年正式服勤，未來將增加台灣海巡邊境防疫、防衛力，陳國恩說，行政院明年將國際商港出港的安全檢查交給海巡署執行，在人力之外，將借助科技，尤其要利用海巡偵搜犬，偵搜犬嗅覺是人的10萬到100萬倍，明年海巡偵搜犬將在商港、漁港布建，守護海岸邊境安全和提升防疫能力。

海巡署在民國89年曾從國防部軍犬育訓中心收編200多隻軍犬，協助岸際巡邏任務，自104年走入歷史，鑑於非洲豬瘟疫情擴大、各類新興毒品嚴重，決定成立海巡偵搜犬區隊，在竹圍營區做為偵搜犬訓練基地，第一批挑選拉不拉多、德國狼犬、比利時狼犬、史賓格犬15隻偵搜犬，為期4個月進行農畜品、毒品、爆裂物訓練，與領犬員培養默契，預計明年服勤。領犬員宋莉亞說，訓練偵搜犬要花很多時間陪伴，以歡樂和獎勵、鼓勵完成學習。

陳國恩說，偵搜犬的嗅覺是人的10萬倍到100萬倍，再加上科技輔助，可分辨3000種以上味道的靈敏嗅覺，非洲豬瘟疫情嚴峻時期，海巡署想借助偵搜犬，協助海防第一線守護作業，未來在重要商港及漁港部署查緝新能量，提升邊境防疫、緝毒，打擊不法犯罪等防衛能力。

鄭文燦表示，上午前往大園區，出席海巡署「海巡偵搜犬區隊基地揭牌暨開訓典禮」時表示，台灣四面環海，海岸與海洋防疫、防衛重要，海巡偵搜犬區隊成軍，將可大幅提升台灣邊境緝毒、偵爆及檢疫防衛能力，市府將持續與海巡署密切合作，落實邊境防衛工作盡善盡美。

海巡署成立海巡偵搜犬區隊及基地揭牌儀式，宣布海巡偵搜犬隊成軍，明年服勤，增加台灣...
海巡署成立海巡偵搜犬區隊及基地揭牌儀式，宣布海巡偵搜犬隊成軍，明年服勤，增加台灣海巡邊境防疫、防衛力。記者曾增勳／攝影
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海巡署偵搜犬隊成軍，第一批15隻偵搜犬進行農畜品、毒品、爆裂物訓練，偵搜犬愛玩與...
海巡署偵搜犬隊成軍，第一批15隻偵搜犬進行農畜品、毒品、爆裂物訓練，偵搜犬愛玩與領犬員培養默契。記者曾增勳／攝影
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海巡署偵搜犬隊成軍，第一批15隻偵搜犬進行農畜品、毒品、爆裂物訓練，未來增加台灣...
海巡署偵搜犬隊成軍，第一批15隻偵搜犬進行農畜品、毒品、爆裂物訓練，未來增加台灣海巡邊境防疫、防衛力。記者曾增勳／攝影
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海巡署非洲豬瘟行政院
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