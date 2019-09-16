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影／陸資砸億聘台人 台中七期開賭站飆216億台幣

2019-09-16 15:26聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

刑事局電偵大隊第三隊、台中市刑大今年8月間網巡發現，台中市七期精華區的商辦大樓有網路行銷公司「掛羊頭賣狗肉」經營賭博網站，經一個月蒐證後，11日動員台中市警局百名警力搜索，查獲劉姓男子為首的網路簽賭公司，帶回涉案74人，發現幕後投資的資金來自對岸，投資金額破億元，全案經清查，劉負責的2間公司2年來的接受賭客簽注賭金達216億台幣，全案依賭博罪移送後，檢方命劉以30萬元交保。

檢警調查，劉姓男子（32歲）接受大陸金主投資，涉嫌在2017年於台中市西屯區市政北二路的商辦大樓內，設立「螞蟻」、「桔子」兩家數位行銷公司，實際上是以「一條龍」的方式經營簽賭網路，用在台灣聘請的人才，包辦底層技術的遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計、賭博遊戲推廣、攬客、客服中心等工作，並接受大陸幕後金主的指示，接受大陸賭客下單。

檢警經一個月的蒐證後，11日下午4時許，動員百名警力前往查緝，當場查獲劉姓男子等現場負責人與員工74人，其中有7名是大陸人，另查扣電腦主機、行動電話、平版電腦等500餘台、現金28萬餘元等贓證物，經清查涉案電腦發現，劉經營的賭博網站近一年的下注金額高達50億人民幣（約216億台幣）。

經調查，劉雖為現場負責人，但實際上也只算是大陸金主在台灣聘請的中階幹部，每月領取約10萬元的薪資，每月還需接受來自大陸的「領導」監督，另外劉為了留住人才，對於員工福利十分大方，除了薪水都高於業界三成之外，新到任的菜鳥就享有14天以上特休假的福利，因此上門應徵的年輕人發現劉經營的公司「掛羊頭賣狗肉」，但看到優厚的薪資及福利，最後還是選擇留下。

全案警詢後將涉案劉等74人依賭博罪移送台中地檢署偵辦，經檢方訊問後，命劉依30萬元交保，其餘涉案員工分依20萬至3萬元不等金額交保。

刑事局電偵大隊第三隊呼籲，民眾求職若有疑義，應多方求證，不要貪圖蠅頭小利卻賠上大好前程，也不允許任何境外勢力以台灣作為犯罪據點，警方必會加強查緝以維護社會秩序。

刑事局電偵大隊第三隊今破獲以劉姓男子為首的網路簽賭公司，查獲涉案主機、手機達50...
刑事局電偵大隊第三隊今破獲以劉姓男子為首的網路簽賭公司，查獲涉案主機、手機達500餘台，帶回涉案74人。記者陳宏睿／攝影
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刑事局電偵大隊第三隊今破獲以劉姓男子為首的網路簽賭公司，查獲涉案主機、手機達50...
刑事局電偵大隊第三隊今破獲以劉姓男子為首的網路簽賭公司，查獲涉案主機、手機達500餘台，帶回涉案74人。記者陳宏睿／攝影
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刑事局電偵大隊第三隊今破獲以劉姓男子為首的網路簽賭公司，查獲涉案主機、手機達50...
刑事局電偵大隊第三隊今破獲以劉姓男子為首的網路簽賭公司，查獲涉案主機、手機達500餘台，帶回涉案74人。記者陳宏睿／攝影
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賭博台中市
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