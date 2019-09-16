親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

三中案開庭 馬英九律師反問：黨章第幾條在處理黨產？

沙烏地石油危機：「第三次波灣戰爭」機會有多大？

利用「菜底櫃」狸貓換太子 海巡署查獲走私香菇貨櫃

2019-09-16 14:26聯合報 記者游振昇╱即時報導

查緝單位去年11月10日在高雄市小港區沿海三路附近攔查2只40呎貨櫃，經開櫃檢查由高雄關人員辦理卸貨清點，共查獲802箱香菇，初估市價逾2800萬元，此案最近經高雄地檢署依懲治走私條例起訴林和楊姓司機，並深入續查中。

台中查緝隊表示，海巡署偵防分署台中查緝隊去年8月獲報，高雄地區走私集團擬大量走私香菇，以魚目混珠方式規避關稅從高雄關入境。台中查緝隊和海巡署南部分署第五岸巡隊、台中市政府警察局烏日分局偵查隊、高雄市政府警察局鼓山分局偵查隊、財政部關務署台中關及高雄關等單位，組成專案小組偵查，專案小組歷經3個多月追緝。

去年11月10日查獲走私香菇貨櫃，其中香菇朵1萬多公斤、香菇絲9126公斤、散裝香菇15.5公斤，合計1萬9千245公斤，以台灣菇類發展協會市場調查乾菇均價每公斤1500元計算，初估市價逾2800萬元。

台中查緝隊表示，此次貨櫃走私換櫃手法相當專業分工細膩，走私集團利用轉口櫃方式申報卷軸A貨櫃但櫃內卻是滿載的香菇，貨櫃從高雄港108號碼頭進港，要拖運至70號碼頭出港轉口至菲律賓，在短暫貨櫃換碼頭拖運期間，以狸貓換太子方式將俗稱「菜底櫃」裝滿廢棄衣物的B貨櫃予以調包，走私集團不只偽造相同編號的貨櫃，竟連貨櫃加固封條也變造成活動可拆式之封條。

查緝勤務海巡與各單位共出動40多人，在換櫃後始發動查緝，罕見的同時一舉成擒查獲相同編號且外觀幾乎一模一樣的兩個貨櫃，俗稱A、B櫃，讓這次走私案當場人贓俱獲。

海巡署台中查緝隊查獲大量走私香菇案。圖／海巡署提供
海巡署台中查緝隊查獲大量走私香菇案。圖／海巡署提供
分享
海巡署台中查緝隊查獲大量走私香菇案。圖／海巡署提供
海巡署台中查緝隊查獲大量走私香菇案。圖／海巡署提供
分享
海巡署台中查緝隊查獲大量走私香菇案。圖／海巡署提供
海巡署台中查緝隊查獲大量走私香菇案。圖／海巡署提供
分享

走私海巡署
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

驚！潮州公園廁所血流滿地無人在內 警方封鎖鑑識

2019-09-16 14:29

中秋假期屏東連傳駭人虐狗案 魚槍射穿狗頭急救中

2019-09-16 12:24

警方速破上市公司創辦人住宅強盜案 檢察長親自表揚

2019-09-16 12:49

U值媒／台灣恥辱「化骨水案」移工處境

2019-09-16 12:48

豬來狗擋！海巡署成立偵搜犬隊防非洲豬瘟

2019-09-16 12:41

有夠狠！只因摸狗被咬 男拿槍射爆牠腦門

2019-09-16 12:18

影／男被追捕竟迴轉與警車正面對決 警開12槍制伏

2019-09-16 11:52

海巡軍犬制復活 「海巡偵搜犬區隊」成立

2019-09-16 11:24

因男人起爭執 台中父潑汽油痛罵、女兒氣憤割頸

2019-09-16 09:28

幫派糾紛？ 清晨伏擊返家男 投案拗酒後口角

2019-09-16 00:35

控股公司吸金疑雲2人遭擄走25小時 3嫌遭羈押禁見

2019-09-15 23:40

登門討債擄走控股公司員工 3嫌遭檢方聲押

2019-09-15 17:56

影／男子清晨返家遭槍擊 槍手犯案後直接投案

2019-09-15 16:03

影／高雄榮總旁全武行 2男互毆猛K安全帽

2019-09-15 15:54

竊賊偷錢失風沿路撒錢、撞警車 警開2槍逮人

2019-09-15 14:48

影／少見半塊高純度海洛磚 警破獲販毒中盤商

2019-09-15 14:02

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

影／中山高9輛車連環大車禍 2重傷5輕傷送醫

2019-09-16 08:22

母女買兩個火車座位硬被搶 大媽厚顏：你要坐我們再起來

2019-09-16 11:45

丈夫付贍養費400萬 妻驚覺前妻職業怒嗆4字

2019-09-15 16:52

她為前夫糾紛求助前男友 醒來一旁腥味紙巾

2019-09-16 00:09

他簽離婚願幫老婆還學貸 更月付2萬養前岳母

2019-09-16 00:57

三中案開庭 馬英九律師反問：黨章第幾條在處理黨產？

2019-09-16 12:55

汽機車未掛車牌停家門前 恐吃5400元罰單

2019-09-16 11:32

高鐵女神脫制服反差萌 網友看了全愛上

2019-09-16 12:40

影／疑大浪將釣客捲入海 台東長濱6旬鄉民溺斃

2019-09-15 17:09

被客人性侵提告 酒店小姐竟遭老闆革職

2019-09-16 07:29

國道一號9車追撞 轎車變鐵餅幸僅輕傷

2019-09-16 09:59

九旬翁跌倒摔破頭 堅持不願送醫只為她

2019-09-15 20:24

因男人起爭執 台中父潑汽油痛罵、女兒氣憤割頸

2019-09-16 09:28

韓國瑜台中掃廟 賊趁人潮偷2.2萬落網今送法辦

2019-09-15 16:45

控股公司吸金疑雲2人遭擄走25小時 3嫌遭羈押禁見

2019-09-15 23:40

影／高雄榮總旁全武行 2男互毆猛K安全帽

2019-09-15 15:54

影／男被追捕竟迴轉與警車正面對決 警開12槍制伏

2019-09-16 11:52

海巡軍犬制復活 「海巡偵搜犬區隊」成立

2019-09-16 11:24

晨曦會泰北戒毒村 當年這場地是毒王坤沙刑場

2019-09-15 18:53

別人烤肉他跑中秋外送 客贈排隊名店鳳凰酥直呼太感動

2019-09-16 12:39

她背嬰兒機車外送跑單 網友心疼：感動，但很危險

2019-09-16 13:43

女車禍求償雷射美容費 法官以正值青春年華判肇事者賠

2019-09-16 10:36

登門討債擄走控股公司員工 3嫌遭檢方聲押

2019-09-15 17:56

照料全身癱瘓91歲老翁 兩名女移工落跑被判刑

2019-09-16 10:55

出獄捐款再偷 「大善人」闖空門又被逮

2019-09-16 00:25

妻子調戶籍發現老公認領私生子 丈夫、小三都被判刑

2019-09-16 13:07

影／驚悚畫面 新北三峽醉漢躺路中間慘遭輾斃

2019-09-16 13:14

驚！潮州公園廁所血流滿地無人在內 警方封鎖鑑識

2019-09-16 14:29

報導批法官「離譜」引網友痛罵 壹傳媒判賠35萬確定

2019-09-16 11:40

機車、廂型車相撞 1人斷肢身亡

2019-09-16 00:31

影／男子清晨返家遭槍擊 槍手犯案後直接投案

2019-09-15 16:03

有夠狠！只因摸狗被咬 男拿槍射爆牠腦門

2019-09-16 12:18

台鐵工程車滑動撞死人 台鐵局、工務段長無過失不起訴

2019-09-16 13:30

三中案／馬英九今出庭 爭清白

2019-09-16 00:26

返家途中沒油路邊枯等待援 路過員警幫解困

2019-09-16 10:44

轎車疑疲勞駕駛追撞前車 3車共6人受傷

2019-09-16 10:23

三峽八條壽司大火 延燒3小時

2019-09-16 00:37

嘉義梅山500萬隻蜜蜂死亡 警方調查緝兇

2019-09-16 14:28

德國正妹迷路幸好遇見他 拍合照分享台灣警察友誼

2019-09-16 13:36

休旅車臨停路邊沒拔鑰匙 男子新竹開到台南唱歌被逮

2019-09-16 14:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top