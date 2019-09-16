利用「菜底櫃」狸貓換太子 海巡署查獲走私香菇貨櫃

2019-09-16 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



查緝單位去年11月10日在高雄市小港區沿海三路附近攔查2只40呎貨櫃，經開櫃檢查由高雄關人員辦理卸貨清點，共查獲802箱香菇，初估市價逾2800萬元，此案最近經高雄地檢署依懲治走私條例起訴林和楊姓司機，並深入續查中。

台中查緝隊表示，海巡署偵防分署台中查緝隊去年8月獲報，高雄地區走私集團擬大量走私香菇，以魚目混珠方式規避關稅從高雄關入境。台中查緝隊和海巡署南部分署第五岸巡隊、台中市政府警察局烏日分局偵查隊、高雄市政府警察局鼓山分局偵查隊、財政部關務署台中關及高雄關等單位，組成專案小組偵查，專案小組歷經3個多月追緝。

去年11月10日查獲走私香菇貨櫃，其中香菇朵1萬多公斤、香菇絲9126公斤、散裝香菇15.5公斤，合計1萬9千245公斤，以台灣菇類發展協會市場調查乾菇均價每公斤1500元計算，初估市價逾2800萬元。

台中查緝隊表示，此次貨櫃走私換櫃手法相當專業分工細膩，走私集團利用轉口櫃方式申報卷軸A貨櫃但櫃內卻是滿載的香菇，貨櫃從高雄港108號碼頭進港，要拖運至70號碼頭出港轉口至菲律賓，在短暫貨櫃換碼頭拖運期間，以狸貓換太子方式將俗稱「菜底櫃」裝滿廢棄衣物的B貨櫃予以調包，走私集團不只偽造相同編號的貨櫃，竟連貨櫃加固封條也變造成活動可拆式之封條。