豬來狗擋！海巡署成立偵搜犬隊防非洲豬瘟
海巡署為提升現有防疫作為，今天在北部分署竹圍營區成立海巡偵搜犬區隊，並辦理揭牌儀式，規畫透過精實的專業訓練，培育具備緝毒、偵爆及檢疫能力的新一代海巡偵搜犬！
海巡署說，早在2000年，海巡署就從國防部軍犬育訓中心收編200多隻軍犬，協助岸際巡邏任務，但是隨著歲月流逝，又沒有補充新血的情況下，海巡署的偵搜犬在2015年走入歷史。
海巡署有鑑於當前非洲豬瘟疫情擴散、各類新興毒品日益嚴重、犯罪手法日新月異，所以決心成立「海巡偵搜犬區隊」，期待借重犬隻靈敏嗅覺等特性，來輔助各項執法工作，全面打擊不法，守護台灣。
目前營區內共有15隻海巡偵搜犬，品種包括拉不拉多、德國狼犬、比利時狼犬及史賓格等，未來將透過專業師資進行為期4個月的「農畜產品」、「毒品」及「爆裂物」等訓練，並與領犬員培養默契，希望能在明年正式服勤。
署長陳國恩表示，人的嗅覺敏感度只有狗的100萬至10萬分之一，狗具有靈敏的嗅覺，可分辨高達3000種以上味道，在非洲豬瘟疫情嚴峻的時期，海巡署將秉持「寧可多做不可少做」的原則面對挑戰，活用高科技及犬隻的先天優勢，加強查緝毒品、槍械及農畜產品等不法，層層守護台灣邊境安全。
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