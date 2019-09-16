豬來狗擋！海巡署成立偵搜犬隊防非洲豬瘟

2019-09-16 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



海巡署成立偵搜犬隊防範非洲豬瘟、毒品等違禁品入境。記者廖炳棋／翻攝 分享 facebook 海巡署為提升現有防疫作為，今天在北部分署竹圍營區成立海巡偵搜犬區隊，並辦理揭牌儀式，規畫透過精實的專業訓練，培育具備緝毒、偵爆及檢疫能力的新一代海巡偵搜犬！

海巡署說，早在2000年，海巡署就從國防部軍犬育訓中心收編200多隻軍犬，協助岸際巡邏任務，但是隨著歲月流逝，又沒有補充新血的情況下，海巡署的偵搜犬在2015年走入歷史。

海巡署有鑑於當前非洲豬瘟疫情擴散、各類新興毒品日益嚴重、犯罪手法日新月異，所以決心成立「海巡偵搜犬區隊」，期待借重犬隻靈敏嗅覺等特性，來輔助各項執法工作，全面打擊不法，守護台灣。

目前營區內共有15隻海巡偵搜犬，品種包括拉不拉多、德國狼犬、比利時狼犬及史賓格等，未來將透過專業師資進行為期4個月的「農畜產品」、「毒品」及「爆裂物」等訓練，並與領犬員培養默契，希望能在明年正式服勤。