有夠狠！只因摸狗被咬 男拿槍射爆牠腦門

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2019-09-16 12:18聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣一名林姓男子因撫摸友人飼養的黑狗被反咬，竟憤而持改造槍枝射殺朝黑狗，現場血流滿地，慘不忍睹。飼主在臉書上氣憤po文表示，「對方卻是沒悔意甚至打電話說不就是開槍殺了一條狗而已？」、「難道狗不是生命？今天是狗哪天是不是就變人呢？」

飼主表示13日中午，家人聽到屋外巨響，下樓查看時，愛犬已經躺在血泊。原先以為是中秋節有人玩炮射狗，沒想到在地上發現彈殼，立刻報警。愛犬遭人射殺，飼主相當難過，在臉書寫下「狗狗昨天火化時看著屍體我真的崩潰大哭，一個十幾年感情像家人一樣的狗狗就這樣走了」、「狗狗火化完，撿骨時也有撿到在身體裡面的彈了，真的很痛心」。

飼主事後了解，痛下殺手的竟是自己的林姓友人，氣憤寫下「沒辦法想像怎麼有這種人，自己擅自走來人家家騎樓摸狗被咬，然後當下開槍射死他」。

屏東市於13日14時許發生黑狗遭人射殺案件，警方確認涉案人可能係被害人之林姓友人後，於當日19時左右，前往林姓男子住處將其查獲到案。

警方表示，林男表示與飼主家人熟識，因日欲至案發地訪友時，無端遭被害人所飼養的狗咬傷，遂憤而以隨身攜帶之改造手槍朝狗射殺，逃逸途中將改造手槍隨手丟棄。

林男看見員警上門自知難逃法網，主動帶警方到槍枝丟棄處，起出改造手槍及彈匣各一支。詢後依違反動保法函送法辦。另外，改造手槍需待鑑定報告結果，若鑑定具殺傷力，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送檢方偵辦。

屏東縣一名林姓男子，因撫摸友人飼養的黑狗，卻被反咬，竟憤而持改造槍枝，朝黑狗腦門...
屏東縣一名林姓男子，因撫摸友人飼養的黑狗，卻被反咬，竟憤而持改造槍枝，朝黑狗腦門射殺當場死亡。圖／取自飼主臉書
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屏東縣一名林姓男子，因撫摸友人飼養的黑狗，卻被反咬，竟憤而持改造槍枝，朝黑狗腦門...
屏東縣一名林姓男子，因撫摸友人飼養的黑狗，卻被反咬，竟憤而持改造槍枝，朝黑狗腦門射殺當場死亡。圖／翻攝自飼主臉書
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屏東縣一名林姓男子，因撫摸友人飼養的黑狗，卻被反咬，竟憤而持改造槍枝，朝黑狗腦門射殺當場死亡。圖／翻攝自飼主臉書
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屏東縣一名林姓男子，因撫摸友人飼養的黑狗，卻被反咬，竟憤而持改造槍枝，朝黑狗腦門...
屏東縣一名林姓男子，因撫摸友人飼養的黑狗，卻被反咬，竟憤而持改造槍枝，朝黑狗腦門射殺當場死亡。圖／翻攝自飼主臉書
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槍枝虐狗
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