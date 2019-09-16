因男人起爭執 台中父潑汽油痛罵、女兒氣憤割頸

2019-09-16 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



昨天是中秋連假的最後一天，台中市北屯區吳姓男子一家三口在家時，吳因不滿女兒交男友而大動肝火，酒後與妻女口角，雙方一言不合，吳拿出家中存放的汽油在現場潑灑，氣得直罵「不聽爸爸的話？」女兒則是也不甘退讓，拿出美工刀割自己的頸部，因吳家爭吵聲驚動鄰居察看，發現吳在潑灑汽油，趕緊通報警察到場，警方將吳強制管束回派出所，全案今早依公共危險罪嫌送辦。

據調查，吳姓男子（51歲）從事自由業，昨天晚上9時許在北屯區東山路一段的住處時，酒後與妻子、女兒起口角，起因是吳認為女兒年紀不到20歲，仍在學，不應太早交男友，雙方從一言不合，互相高分貝飆罵，吳因女兒不聽話，氣得大罵「長大了，不聽爸爸的話是不是？」隨後就拿出家中存放的少量汽油，在現場撥灑，女兒也情緒激動，拿出美工刀以死相逼，過程中劃傷自己的頸部。

雙方爭執聲驚動鄰居察看，鄰居看到吳在灑汽油，擔心會波及附近街坊，趕緊通報警方到場，警方尚未到場時，吳的妻子已逃離住處，警方趕抵時，只剩吳一人在屋內，情緒激動，警方聞到汽油味、看到地面疑似油漬，緊急以強制力將吳制伏在地，並帶回派出所詢問。

警方制伏後將吳帶回派出所的途中，發現吳女兒正要返家，看到吳女兒頸部有傷，也協請救護車將吳女兒送醫治療，全案今天警詢後，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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台中市第五警分局松安所昨天晚間發生一起家庭糾紛，吳姓男子在家潑灑汽油，幸好警方及時到場，才沒讓場面失控。圖／摘自google map 分享 facebook