控股公司吸金疑雲2人遭擄走25小時 3嫌遭羈押禁見

2019-09-15 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市內湖區一家財富控股公司，疑涉入吸金案，其朱姓負責人的特助和朋友慘遭惡煞擄走，歷經驚恐25小時，警方攻堅成功救援，並逮捕盧姓主嫌等3人，全案依法送辦。今晚士林地方法院認定盧等3人有串供、湮滅證據之虞，且罪嫌重大，所作嚴重危害社會治安，裁定羈押禁見。

士林地院法官今晚召開羈押庭，認為被告3人所為，均涉犯妨害自由、恐嚇取財 、傷害等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認其3人有勾串共犯、證人、湮滅證據之虞。

中秋連假的一天，21歲主嫌盧姓男子和同夥28歲陳姓、24歲許姓男子，前往內湖控股公司討債，拿出1張委託書，要求朱姓負責人償還1800萬人民幣（7800萬台幣），但朱不清楚受誰之託，並未交錢。

不料，45歲沈姓助理、31歲陸姓男子出面替朱斡旋，竟慘遭盧嫌等人押進電梯，下樓後直接擄走上車，分別帶往他處。盧等人還涉嫌將辦公大樓的監視器主機拆除泡水，企圖湮滅證據。

朱姓負責人聯繫不上沈、陸2人，調閱監視器發現被人擄走，隨即報案求助。本月14日下午5時許，警方在新莊一處停車場，埋伏等著正要取車的盧嫌，趁機將人逮捕到案，並到附近公寓民宅展開攻堅行動，成功救出陸姓男子，還一併逮捕負責看守的28歲陳男、24歲許男，約一小時後，沈男在新北市萬里區獲釋，身體多處受傷。

士林地檢署複訊後，今下午向法院聲押，今晚法官開庭審酌，盧等3人所為嚴重危害社會治安，而有羈押必要，應均予羈押並均禁止接見通信。 台北市內湖區一家財富控股公司，疑涉入吸金案，其朱姓負責人的特助和朋友慘遭惡煞擄走。圖／本報資料照片 分享 facebook

【中央社台北15日電】

台北市內湖區14日發生擄人案，警方昨天循線逮捕盧姓男子等3名嫌疑人，移送士林地檢署，檢察官複訊後聲押3嫌。士林地方法院審理後，今天晚間裁定羈押禁見。

45歲沈姓男子、31歲陸姓男子14日下午在內湖區公司加班時，遭人強行擄走。台北市內湖警分局獲報後組成專案小組追查，掌握被害人遭押地點，昨天派員攻堅，救出1名被害人，另1人已先獲釋。

警方詢問後，今天下午將盧男等3名嫌疑人依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送士林地檢署，檢方複訊後，傍晚向士林地方法院聲請羈押。

法官晚間9時許召開審理庭，認定3嫌涉犯妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人、湮滅證據之虞，審酌3人所為嚴重危害社會治安，有羈押必要，裁定羈押禁見。