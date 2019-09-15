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碩士女誤信臉書文遭詐 警揭17詐騙帳號

2019-09-15 17:54中央社 台北15日電

苗栗一名50歲碩士學歷女子不察友人臉書遭盜用，便依貼文內容匯款購買手機後受騙。刑事局今天指出，熟齡民眾網購務必提高警覺，並公佈9月單週統計17個詐騙LINE ID。

刑事局今天發布新聞稿表示，歹徒經常利用民眾對親友的信任感，隨機盜用網友臉書帳號並張貼詐騙訊息，內容謊稱「朋友的通訊行新開幕，熱門旗艦手機限量特惠，詳情請加LINE帳號」，並以數量有限、活動即將截止等理由引誘被害人立刻匯款下訂。

刑事局指出，當不知情的民眾信以為真加入偽稱的「通訊行店員」LINE ID後，以低於市價價值匯款購買商品後，苦等不到商品，且帳號被封鎖，再詢問親友才知其臉書被盜用，所謂優惠活動全是歹徒所捏造的騙局。

苗栗縣一名50歲且有碩士學歷的女性民眾，日前看到朋友的臉書貼文，內容表示有熟識的通訊行正在舉辦手機促銷活動，全新iPhone XS手機僅要價新台幣1.5萬元，便加入貼文內的LINE ID下訂1支手機，並按對方指示完成匯款，隨即遭對方封鎖臉書和LINE帳號，經詢問發文友人才得知其臉書遭盜用，緊急向警方報案。

刑事局提醒，熟齡族上網購物頻率日益增加，但對新型態網購詐騙手法卻較不熟悉，使得被騙風險大增，呼籲民眾網購務必提高警覺，若遇賣家僅以通訊軟體聯絡且不提供實體聯絡電話或地址，加上商品價格遠低於市價等情形，都是詐騙高風險情形，應避免購買。

此外，民眾若接到親友傳訊、貼文分享優惠購物管道，也應當面或電話親口查證確認，以免被騙。

根據刑事局最新統計資料指出，2至8日的詐騙LINEID共有17組，包括lyx3306、fnc4848和i96584等帳號，民眾可上官網或下載防詐達人LINE@帳號查詢。

LINE詐騙網購
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