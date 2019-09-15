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警匪國道追逐 嘉義警開槍逼嫌疑人就逮

2019-09-15 16:43中央社 嘉義縣15日電

流竄雲嘉地區的住宅竊盜二人組陳姓嫌疑人等，昨晚被警圍捕時涉衝撞員警，並逃逸到國道引發警匪追逐，警為制止陳嫌危險駕駛，朝陳嫌駕車連開2槍，迫使陳嫌等下交流道就逮。

嘉義警察局中埔分局今天表示，中埔、民雄及水上等警分局轄內自去年12月起發生多起手法雷同的闖空門住宅竊盜案，便組成肅竊專案小組查緝，發現橫行雲嘉地區的住宅竊盜慣犯陳姓男子等2人涉嫌重大，2嫌均為彰化人。

警方指出，住宅竊盜二人組近來陸續在嘉義、雲林縣地區犯案，利用民眾假日外出或晚上在外聚餐時間，涉嫌侵入住宅作案，專門竊取現金、黃金等財物。

肅竊專案小組昨晚發現陳嫌車輛停放在嘉義縣溪口鄉疑似在作案，便到場埋伏，並尾隨至人車較少的偏僻處展開圍捕，但陳嫌2人頑強拒捕，並開車衝撞員警及車輛，造成中埔警分局偵查隊分隊長范宸軒右手受傷。

陳嫌隨即駕車從大林交流道逃入中山高速公路北上路段，沿路不顧其他駕駛安全，高速行駛、任意變換車道亂竄及蛇行，並沿途丟棄所竊財物，意圖影響員警追捕行動。追緝的范宸軒為制止陳嫌危險駕駛，先逼車往路肩靠，再朝陳嫌車輛連開2槍。

隨後，陳嫌從斗南交流道下高速公路，並搖下車窗、揮手示意警察不要再開槍，便停車就逮。警方當場起獲破壞剪、無線電等作案用工具及現金等贓證物。

陳嫌2人沿途所丟棄贓證物，經路過民眾拾金不昧，撿起送交民雄警分局處理，員警已依法查扣併案移送。警訊後，全案依竊盜及妨害公務等罪嫌移送偵辦，並持續擴大清查住宅竊盜二人組所涉及數十起案件。

竊盜嘉義警察
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