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北市萬華區男身亡屋內 警追查死因

2019-09-15 16:04中央社 台北15日電

北市警方今天下午1時許獲報，指一名50餘歲男子在北市萬華區華西街租屋處身亡，經派員到場發現死者手腕上有刀傷，初判可能較傾向自殺，詳細死因仍待後續調查釐清。

根據警方調查了解，死者友人今天到死者位於轄內華西街租屋處探訪，意外發現死者倒在屋內且手腕上有刀傷，緊急通報警方，派員到場發現男子已明顯死亡，已通知聯繫家屬，以調查、釐清其死因。

北市華西街
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