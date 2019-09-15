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六縣市大雨特報 慎防瞬間大雨雷擊強陣風

陸委會駐港代表無法上任…空缺近15個月 史上最長！

影／少見半塊高純度海洛磚 警破獲販毒中盤商

2019-09-15 14:02聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市刑警大隊與海巡署2個月前接獲販毒集團走私毒品來台情資，市刑大派員監控、埋伏時機成熟，日前在桃園市平鎮區一棟民宅，逮捕毒品中盤商王姓藥頭，在屋內意外查獲半塊高純度海洛因磚，王嫌否認販毒、胡扯海洛因是過世友人「阿狗」寄放，警方今天上午表示，查獲半塊高純度海洛因磚，市價逾50萬元，為桃園警方近年少見查獲毒品案。

桃園市刑大指出，警方偵辦一起販毒集團案，意外查出販毒集團利用走私管道，將高純度海洛因毒品走私來台分裝販毒，經與海巡署合作監控2個月，在平鎮區民宅逮捕王姓男子（38歲），屋內查獲半塊海洛因磚（約173.6公克），還有電子磅秤、毒品分裝袋、吸食器及3支手機一批。

王嫌矢口否認販毒，他坦承自己吸食毒品、卻辯稱，該半塊海洛因磚是已死友人「阿狗」寄放至今，說詞避重就輕。

警方表示，王嫌過去有販毒前科，為毒品中盤商，警方將他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，進一步追查販毒集團上游大盤商，王嫌在檢察官複訊後交保。

市警局長陳國進表示，最近一波掃黑、緝毒、肅槍、街頭暴力重點，針對黑道幫派分子經常活動、圍事場所，經由情蒐，請搜索、拘票規畫查緝行動，全面掃蕩危害治安顧慮場所及毒品，遏止重大犯罪，維護治安。

桃園市刑警大隊監控2個月逮捕毒品中盤商王姓藥頭，查獲半塊高純度海洛因磚，市價逾5...
桃園市刑警大隊監控2個月逮捕毒品中盤商王姓藥頭，查獲半塊高純度海洛因磚，市價逾50萬元，為桃園警方近年少見查獲毒品案。記者曾增勳／翻攝
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毒品販毒海巡署走私檢察官幫派
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