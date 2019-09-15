快遞員看到「人妻」暱稱就暈了 攜毒現身遇女警GG

2019-09-15 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市有吸毒紀錄的李姓男子從事快遞工作，涉嫌在今年2月底間登入UT網路聊天室，看到由警員執行網路巡邏的帳號暱稱「人妻偷執愛」，李主動向該帳號攀談，相約到日租套房一聚，並由他提供安毒吸食取樂，兩人相約在同日晚間8時許在北屯區見面，林姓女警喬裝現身後，埋伏警員前往盤查，在李身上查獲少量安非他命，全案依違反藥事法罪嫌移送，台中地院判刑2月、緩刑2年，並支付國庫10萬元，扣案毒品銷毀。

判決書指出，李姓男子（43歲）是快遞員，他在今年2月26日下午登入UT網路聊天室，當時台中市第五警分局文昌派出所警員執行網路巡邏，以暱稱「人妻偷執愛」登入該聊天室，李主動與該帳號攀談，並詢問「晚上你幾點有空」、「我剩不多請你啦」、「大約要多少才夠」，相約該帳號到日租套房相聚，並由他無償提供安非他命施用取樂，雙方另由手機通訊軟體微信相約會面的時間、地點。

李與警方談妥當晚8時許，在北屯區文心路、崇德路口會員，第五警分局委由林姓女警假扮該帳號使用者前往赴約，女警到場後，向李表示日租套房在附近的巷子裡，並確認李攜帶毒品到場後，由女帶李步行前往該處日租套房，到場後埋伏警力現身，並在李身上查獲少量安非他命（重約0.19克）、吸食器一個，全案依違反藥事法罪嫌移送法辦。