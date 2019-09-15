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公司被控吸金！ 惡煞登門押人 警攻堅救出

2019-09-15 00:49聯合報 記者李奕昕／台北報導

台北市一家財富控股公司遭控吸金，爆發擄人事件。記者李奕昕／攝影
台北市一家財富控股公司遭控吸金，爆發擄人事件。記者李奕昕／攝影
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台北市一家日前被控吸金的財富控股公司，朱姓負責人的陸姓友人及沈姓助理前天被擄走，警方調查起因是一筆七千八百萬元的債務糾紛，昨天在一處民宅救出陸，逮捕盧姓男子等三人，聯繫上獲釋的沈，正在追查在逃犯嫌，依妨害自由、恐嚇取財罪嫌偵辦。

警方調查，這間公司位於北市內湖，前天下午約二點，十多名男子進入公司要求談判。朱指示助理沈姓男子（四十五歲）、友人陸姓男子（卅一歲）出面斡旋，兩人反被強押上車離開。

警方以車追人，昨天下午五時許，先在新北市新莊區一處停車場埋伏，趁盧姓男子（廿一歲）取車時逮人，再前往附近某公寓攻堅救出陸，檢查他未受傷，逮捕在屋內負責看守的陳姓（廿八歲）、許姓（廿四歲）男子；一小時後，另名被擄走的沈在新北市萬里區獲釋，受擦挫傷。

警方聯繫朱說明，他稱犯嫌先前曾到公司出示一張受託向他討債人民幣一千八百萬元（約台幣七千八百萬元）的委託書，但他不確定對方是受誰所託；對方一開始要朱拿出四千萬元台幣，後來降為一千萬，並揚言不給錢就要抖出他的「醜事」，他因不清楚對方受誰所託，並未交錢。

朱向警方表示，他不知這筆債務從何而來，也不認識委託人，警方不排除犯嫌得知朱曾遭人指控涉吸金，藉此擄人勒索。

吸金債務恐嚇萬里停車場
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