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影／街頭飛車追逐追撞無辜車 扯出男女糾紛談判又開槍

2019-09-14 12:39聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市今天凌晨發生街頭飛車追逐的驚險場面，據了解，兩方人馬疑似男女感情糾紛相約談判，駕駛廂型車的孫姓男子不滿對方朝他們丟擲汽油彈還開槍，憤而高速追逐奥迪汽車，卻失控自撞後打滑，碰撞無辜汽車，導致2人受傷，送醫急救無生命危險。警方迅速到場將孫男等8人帶返派出所了解相關案情，同時全力追緝在逃奥迪汽車上的相關涉案人到案說明。

今天凌晨約4時，在中和區中正路上，由土城往新店區方向，一輛廂型車為追一輛奥迪汽車高速行駛，疑失控自撞後打滑，碰撞前方無辜汽車，導致車上2人受傷。

警方獲報迅速趕抵現場，發現駕駛廂型車的40歲孫姓男子車上共有8人，一開始還以為只是單純的追撞車禍，查看後發現廂型車右後方車門上，有疑似遭槍擊的彈孔，驚覺案情不單純，除將遭撞受傷的2人送醫急救，也將廂型車上8人全數帶返派出所偵訊。

據了解，雙方疑似男女感情糾紛相約談判，駕駛廂型車的40歲孫姓男子代替兒子出面，沒想到才到中和區北二高交流道下方和城路，雙方約定的地點，竟遭開奥迪汽車的另一方，朝他們丟擲汽油彈還開槍，一時氣不過才憤而追車，沒想到廂型車追車不慎失控自撞分隔島後滑行，波及前方無辜汽車，造成2人受傷，而奥迪汽車也乘機加速逃逸。

警方表示，依廂型車遭擊中的彈孔研判，並非制式火藥擊發的彈痕，不排除疑似是鎮暴槍，目前已經調閱案發地點周邊監視器，已經鎖定奥迪汽車上約3至4人，並掌握相關身分，正全力追查中，詳細案情仍待警方進一步調查釐清。

新北市今天凌晨發生街頭飛車追逐的驚險場面，據了解，兩方人馬疑似男女感情糾紛相約談...
新北市今天凌晨發生街頭飛車追逐的驚險場面，據了解，兩方人馬疑似男女感情糾紛相約談判，駕駛廂型車的孫姓男子不滿對方朝他們丟擲汽油彈還開槍，憤而高速追逐奥迪汽車，卻失控自撞後打滑，碰撞無辜汽車，導致2人受傷。記者王長鼎／翻攝
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新北市今天凌晨發生街頭飛車追逐的驚險場面，據了解，兩方人馬疑似男女感情糾紛相約談...
新北市今天凌晨發生街頭飛車追逐的驚險場面，據了解，兩方人馬疑似男女感情糾紛相約談判，駕駛廂型車的孫姓男子不滿對方朝他們丟擲汽油彈還開槍，中和偵查隊長廖武郎表示，已鎖定涉案人身分，全力追緝中。記者王長鼎／攝影
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新北市今天凌晨發生街頭飛車追逐的驚險場面，據了解，兩方人馬疑似男女感情糾紛相約談...
新北市今天凌晨發生街頭飛車追逐的驚險場面，據了解，兩方人馬疑似男女感情糾紛相約談判，駕駛廂型車的孫姓男子不滿對方朝他們丟擲汽油彈還開槍，憤而高速追逐奥迪汽車，卻失控自撞後打滑，碰撞無辜汽車，導致2人受傷。記者王長鼎／翻攝
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