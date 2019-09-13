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桃園龍潭角頭遭槍殺 嫌犯墾丁旅館落網

2019-09-13 21:45聯合報 記者高宇震╱即時報導

桃園市龍潭一名綽號「貓霖」的江姓角頭，9月4日在中正路大平郵局旁住家前，遭2名身穿雨衣埋伏的嫌犯朝頭部及頸部連開6槍致命，懷疑是因糾紛引起殺機。其中一名嫌犯案發隔日落網，並被收押禁見，今天中午警方已於墾丁某旅館捕獲另一名嫌犯，檢察官認涉有殺人罪、犯嫌重大，有串證、逃亡之虞，已向法院聲請羈押，警方也循逃亡路線找到其中一把犯案槍枝

據了解，今日落網的林姓嫌犯28歲，是在墾丁某間旅館遭警方逮捕。江姓角頭於3日才剛參加完母親的告別式，4日送洗的BMW轎車由車廠員工送返住家，準備開車出門時，2名埋伏男子突然現身，其中一名押著他朝頭部及頸部連開6槍，江姓角頭中槍後倒臥血泊，沒了生命跡象。

當日2名嫌犯作案後，原本打算開車江男的車逃跑，但卻不會發動，試圖隨機搶奪路人車輛又未果，於是2人各自逃逸，其中一名嫌犯於犯案後隔日凌晨遭警方逮捕，林嫌逃逸無蹤。

警方鎖定林嫌為南部人，猜測他很可能逃回南部，因而縮小追捕範圍，並持續追查。林嫌逃逸數日後，於今日中午時遭警方在墾丁某間旅館捕獲，經初步詢問後送往地檢署，也循著林嫌逃亡路線找到其中一把犯案槍枝。

經初步訪查，江姓角頭在桃園龍潭石門山一帶，靠經營土地買賣開發，以及地方社團、攤販管理，糾眾圍事、處理債務糾紛暴利牟利，也曾多次入獄，是地方頗具知名度的道上角頭。

據傳江姓角頭到東南亞，曾與通緝偷渡台籍道上分子，合夥投資撈偏門生意，原本做的挺順利了，卻傳來當地官員索取鉅額保護費的「黑吃黑」等諸多紛爭。江因母親喪事返台，歹徒選在喪禮結束隔天，下重手連開數槍，讓他命喪黃泉。

身穿雨衣的嫌犯於案發隔日(5日)落網，並被收押禁見，今日中午警方已於墾丁某旅館捕...
身穿雨衣的嫌犯於案發隔日(5日)落網，並被收押禁見，今日中午警方已於墾丁某旅館捕獲另一名林姓嫌犯。記者高宇震／翻攝
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身穿雨衣的嫌犯於案發隔日(5日)落網，並被收押禁見，今日中午警方已於墾丁某旅館捕...
身穿雨衣的嫌犯於案發隔日(5日)落網，並被收押禁見，今日中午警方已於墾丁某旅館捕獲另一名林姓嫌犯。記者高宇震／翻攝
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角頭墾丁槍枝
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