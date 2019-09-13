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金門海巡查扣越界捕魚陸船 重罰驅離出境

2019-09-13 18:51中央社 金門縣13日電

海巡署艦隊分署第九（金門）海巡隊今天表示，7月到8月期間執行擴大掃蕩專案，共查扣3艘越界捕魚的中國籍漁船，完成相關調查程序，依法沒入或重罰後，今天將人船驅離出境。

金門海巡隊指出，7月到8月執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」，分別在小坵東方1.7浬（禁止水域內0.1浬）、復興嶼南方4.5浬及田埔外1.3浬（禁止水域內）處，帶案查扣越界中國籍「無船名」等3艘漁船。

海巡隊表示，這次被重罰的3艘陸船未經許可進入台灣地區禁止水域內作業，其中「無船名」漁船有多次越界到近岸從事漁撈行為的紀錄，艦隊分署依照「台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則」相關規定，裁處沒入船舶及漁網2件。

另外2船則依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及施行細則規定，按船舶總噸位分別重罰新台幣90萬元及80萬元。經確定罰鍰已匯入國庫，今天下午由金門海巡隊派遣PP-3573艇等將這2艘船14人驅離出境。

艦隊分署表示，截至今天為止，金門海域今年共查扣越界的陸船27艘，沒入船舶16艘，裁罰金額累積達500萬元，展現艦隊分署執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」的成效，證明政府維護海洋資源與護漁的決心，更向民眾宣示海巡保育執法絕不鬆懈。

海巡署金門護漁
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