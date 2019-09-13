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嘉義北上桃園「幹大事」 檢警破販毒集團還有現役軍人

2019-09-13 13:07聯合報 記者曾健祐╱即時報導

蘇姓男子去年9月和4名友人組成團隊從嘉義北上桃園販毒，未料蘇電話中說了句「1公斤，我嘉義有貨」被警方攔截，但同夥發現行蹤曝光，丟下整罐500公克的K他命逃逸無蹤；檢警再耐心監控10個月終有斬獲，包括蘇在內還查獲2名擔任中間人的現役軍人、陳姓貨主，依毒品罪嫌起訴總共6人。

檢警調查，蘇男（25歲）有多項毒品前科，去年9月7日找來嘉義老家的何姓（20歲）、陳姓（21歲）及朱姓（18歲）等3名友人，其中陳、朱還是現役軍人，一共4人在嘉義的麥當勞商討、分工，想藉著賣K他命「大幹一票」。

經何男透過管道和另名陳姓貨主（23歲）及他的蔡姓友人（28歲）搭上線，蘇也找到1名桃園在地角頭的彭姓買家，約好隔天一同從嘉義北上桃園交易，但其行蹤早已被警方監控，加上蘇、彭在電話中一句「1公斤，我嘉義有貨」正好被攔截。

8日下午雙方原選在中壢1間汽車旅館交易，但蘇等人十分狡猾懷疑遭警方監控，臨時轉往KTV後再跑到大馬路邊會合，還聲東擊西由蔡帶著1小包K他命和彭試貨，一旁躲在車上的陳姓貨主發現警方上前時，立即重踩油門逃逸，還把整罐K他命往車窗外丟。

詭異的是，警方當時在試貨的蔡、彭身上並未搜出毒品，2人也一口咬定不知情，惟現場扣下的茶葉罐中有高達近500公克，純度百分之98的K他命，由於事證有限，林口警分局報請桃園地檢檢察官陳淑蓉指揮偵辦。

檢方持續監聽10個月，發現這場交易的貨主、中間人，以及買家等，3方幾乎互不認識，甚至除了蘇男之外，其餘人等均無前科，正當案情陷入膠著，而蘇等人因為這次毒品交易失敗，貨主、仲介因為慘痛損失急著找人扛責，甚至還懷疑是彭姓買家是抓耙子走漏風聲，一度把他壓到嘉義痛毆。

而蘇又因另案被林口分局約談，他考量上次毒品交易失敗和同夥撕破臉，才陸陸續續把參與等人、陳姓貨主等一干人等全部供出。

檢方釐清脈絡後，今年6月4日、7月22日分2批行動查緝，陸續逮捕2名陳姓、何姓、蔡姓及朱姓人等，5人均向法院聲押獲准，偵結依違反毒品危害防制條例起訴包括蘇在內共6人。承辦檢查官陳淑蓉也因本案清查溯源部分，被選為安居緝毒專案第4波全國同步查緝行動有功人員。

檢警監控10個月，破獲蘇男為首的販毒集團，依毒品罪起訴一共6人。記者曾健祐／攝影
檢警監控10個月，破獲蘇男為首的販毒集團，依毒品罪起訴一共6人。記者曾健祐／攝影
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嘉義毒品林口軍人
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