驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

2019-09-13 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣關西營區靶場昨天上午10點多射擊訓練，竟有一顆子彈意外射到約2公里外新埔鎮的一戶張姓民宅內，讓家中92歲的阿婆飽受驚嚇，馬上通知里長及地方代表，陸軍第六軍團三三化學兵群指揮官李煜森今天一早也前往探視受驚的長輩並送上慰問金，也允諾會盡速協助恢復屋子狀況。

阿婆說，事發當時她正在房間的躺椅上休息，突然聽到客廳傳來很大的「砰」一聲，嚇了一大跳，趕緊去客廳查看發生什麼事，竟發現地上竟有一顆子彈在冒煙，且發燙到無法拿起，她嚇得馬上通知里長、代表范振揆等人。

李煜森表示，昨天上午8點30分至11點30分左右，在關西營區進行駐地射擊訓練，由於事發同一時間鄰近僅有他們單位在訓練，因此接到通知後，就立刻前來致意、慰問，檢視屋損狀況。

李煜森說，當時使用50機槍射擊，有效射程一般約1000至2000公尺，飛行距離則會受當時風向、地形高低等影響，而靶場則距離被波及到的住戶有約2公里，不過靶場都有備彈、避彈相關措施，初步研判可能是子彈打到石頭等物體而彈開，不過也坦承機率相當低，自己20多年來第一次遇到這種情形。

巨埔里長彭享煤指出，子彈射穿約0.5公分厚的鐵皮屋頂，穿過天花板之後掉到屋內，所幸子彈是落在無人的客廳，住戶並未受傷，僅有屋子損傷，里長也笑說這種事發生機率極低，「這顆子彈要留下來做紀念」。