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鹹水雞老闆遭16刀砍死 警逮6嫌查出毒品黑吃黑

2019-09-13 10:51聯合報 記者李奕昕╱即時報導

王姓男子等6人以購買毒品為由，前往藥頭林姓男子的租屋處，涉嫌持水果刀砍殺16刀奪走毒品，再送醫丟包，林經急救不治；警方在案發後3天內陸續查獲6人，犯嫌稱為偷毒品持刀扭打，被依強盜殺人、毒品罪嫌移送法辦。

王姓男子等3人進入屋內，涉嫌持刀砍殺強盜毒品。記者李奕昕／翻攝
王姓男子等3人進入屋內，涉嫌持刀砍殺強盜毒品。記者李奕昕／翻攝
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警方調查，本月10日凌晨約兩點，林姓男子（41歲）前往台北市南港區福德街的地下室租屋處，3小時後6名犯嫌前往赴約，王姓（43歲）、林姓（28歲）、盧姓（25歲）男子進入屋內，高姓男子（36歲）、蔡姓女子（24歲）在休旅車上等候，裴姓男子（29歲）在屋外把風。

入屋的王等3人涉嫌持水果刀攻擊，林負傷跑出屋外倒地，被休旅車載至台北市忠孝醫院，延至7點多宣告不治，高、蔡向醫院稱發現林路倒，未留下聯絡方式，折返現場載4名同夥離開。

台北市南港警分局接獲院方通報，報請檢察官相驗遺體，發現死者全身16處刀傷，集中左半身，致命傷在心臟。

警方勘查屋內有血跡，調閱監視器追查，11日起陸續在台北市、新北市及高雄市拘提王等6人，搜出安非他命及K他命，犯嫌稱原本打算偷毒品，被發現後持刀扭打。

據了解，林經營鹹水雞中央廚房生意，曾被查獲持有毒品咖啡包；犯嫌多為毒品人口，犯案時戴口罩及更換車牌躲避查緝，警方研判預謀「黑吃黑」，尚在追查凶刀。

林姓男子在租屋處遭砍殺16刀，負傷跑到屋外。記者李奕昕／翻攝
林姓男子在租屋處遭砍殺16刀，負傷跑到屋外。記者李奕昕／翻攝
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毒品休旅車檢察官
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