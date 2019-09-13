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恐怖情人潑酸？ 23歲女出完庭就遭襲

2019-09-13 00:20聯合報 記者蕭雅娟／台北報導

士林地檢署附近昨天有男子涉嫌對分手的前女友潑酸，警方在現場蒐證並追捕嫌犯。 記者...
士林地檢署附近昨天有男子涉嫌對分手的前女友潑酸，警方在現場蒐證並追捕嫌犯。 記者蕭雅娟／攝影
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士林地檢署旁驚傳潑酸案！蔡姓女子昨在父親陪同下到士林地檢署出庭，步出地檢署後，竟遭人潑酸，蔡父緊急向附近住戶借水沖洗身體，送醫救治無生命危險。由於蔡女遭受庭外暴力，檢察官已指揮偵辦，已鎖定凶嫌身分。

據悉，廿三歲蔡女今年曾向法院聲請保護令，疑似和前男友有家暴糾紛，前男友又控蔡女妨害自由，情人間感情生變，撕破臉互控提告。昨日檢察官因妨害自由案件傳喚被告蔡女出庭，蔡女在五十三歲父親陪同下至地檢署，不料卻在偵訊後，在士檢新偵查大樓後方巷弄遭潑酸。

目擊者指出，昨下午四時許，戴著安全帽的男子疑拿著裝有硫酸的塑膠袋，朝蔡女背後潑灑，蔡父在短暫拉扯過程中，也被硫酸波及，蔡女痛苦尖叫，大喊「他潑硫酸！」男子得逞後拔腿就跑。

目擊者說，蔡父遭攻擊後，隨即向附近住戶借水，進入浴室沖洗身體，北市消防局救護人員到場後，父女皆意識清醒，送往榮總救治，蔡父胸部、雙手有輕微灼傷，蔡女背部與雙手腳燒灼傷。

地檢署旁傳出潑酸案，民眾議論紛紛，檢警強調，本案並非隨機犯案，為維護來院檢開庭當事人的安全，檢察官指揮士林分局積極偵辦，已調閱沿線監視器畫面鎖定凶嫌身分，將盡快將人繩之以法。

檢察官塑膠袋家暴榮總
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