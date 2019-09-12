鄭人碩助警逮毒犯 自謙「是個雞婆的人」

2019-09-12 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市萬華分局警方昨天下午6時許在西門町商圈追捕1名34歲林姓毒品人口，藝人鄭人碩正好在1間超商內直擊單警壓制林嫌，並在支援警力到場前協助警方戒護犯嫌；今天下午萬華分局長張隆興親自頒感謝狀給鄭，鄭人碩說，自己平時就喜歡幫助別人，當時答應員警要幫忙就要做到，所以才沒有因為可能發生危險而離開。

據了解，萬華分局警備隊員警昨天下午6時許在西門町分頭追捕1名34歲林姓毒品人口，最終在1間超商內逮到人，但因支援警力尚未抵達，現場僅單警在場，恰好鄭人碩就在超商內，他見狀後不顧危險，立刻上前協助警方戒護嫌犯。

鄭人碩說，當時是跟保險專員約在超商內討論保險事宜，忽然一陣巨響，有員警對著男子大喊「不要動！」鄭起初以為是警察在抓小偷，並不疑有他，但隨後員警對著他說「那邊的年輕人，可以幫我一下嗎？」鄭便上前協助戒護，避免林嫌趁隙偷跑。

不久後支援警力到場，林嫌順利被帶回偵詢，鄭買了一瓶飲料後也離開現場。對此，今天萬華分局分局長張隆興親自在分局9樓禮堂頒贈感謝狀及紀念品給鄭人碩，特別感謝鄭人碩見義勇為，協助警方制伏嫌犯，發揮警民合作精神。

被問及當時勇敢上前幫忙員警，會不會擔心自身安全，鄭人碩說，自己平常是個蠻雞婆的人，別人有需要幫助都會願意幫忙，當時答應員警要上前幫忙就應該做到，所以並沒有因為可能發生危險而離開。

鄭人碩。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

鄭人碩今天下午3時許到萬華分局，分局長張隆興親自向鄭致謝。記者李隆揆／翻攝 分享 facebook