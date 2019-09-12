影／抄兵工廠爆槍戰 警匪駁火逾50槍一警受傷

2019-09-12 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



刑事局偵一大隊凌晨到新竹縣查抄地下兵工廠，3名嫌犯中謝姓男子持霰彈槍拒捕，警匪駁火槍戰；謝嫌對警轟逾3發霰彈，造成支援的桃園市保大小隊長陳風烈遭流彈碎片擦過脖子受傷，警方則反擊至少48槍，逼使謝棄械投降，現場起獲8把長短槍、數百發子彈和大批改造工具，警方正擴大追查。

刑事局偵一大隊今年4月破獲新竹風飛沙幫，但44歲謝姓風北會會長未到案，新竹地院上月發布通緝；警方掌握他擁有大批槍械，過濾追查後發現他藏匿在新竹縣新埔鎮褒忠路段的鐵皮屋，凌晨調集維安特勤隊、新竹縣警方和桃園市警桃園、八德分局、保安大隊霹靂小組前往圍捕。

員警荷槍實彈破門進入大喊「不要動，趴下」，正在改槍的謝姓男子突拿起身旁霰彈槍就朝員警轟，員警立即大喊「開槍」，雙方駁火；謝隨後躲入屋內繼續開槍抵抗，攻堅成員之一陳風烈脖子遭流彈碎片擊中，所幸只是擦過紅腫瘀青，沒有大礙。

雙方對峙約20分鐘，警方找來謝嫌家屬溫情喊話協助安撫，謝嫌才棄械投降，謝的兩名手下呂姓和鄒姓男子躲在其他旁間也被破門逮捕；現場查獲捷克製CZ75制式手槍一把、改造長槍2把、改造手槍5把，及大批改造工具。