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小黃司機被美工刀架脖 慘遇隨機行搶還遭一字起子狠刺肚

2019-09-12 15:13聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園陳姓男子自稱缺錢花用，今年4月10日隨機在桃園區尋找作案目標，佯裝要搭乘計程車卻拿出美工刀架在洪姓司機脖子上，恫嚇「錢拿來，不然你就沒命」，還用一字起子刺進洪肚子，結果被路人合力制伏才未得手，法院認為陳朝毫無瓜葛的洪當作案對象，嚴重破壞治安，依法判刑3年10個月。

檢警調查，陳男當天下午4點多持預藏的美工刀、一字起子，在桃園區中華路、民族路口搭上洪姓司機的計程車，但途中突然從後座拿美工刀抵住洪的脖子，還用台語恐嚇「不要動、我要錢」、「快、不然你就沒命」。

洪嚇的不敢反抗，但仍表示要下車到後車廂拿錢財，正打算抽出車廂內的球棒反抗時，陳為阻止2人發生扭打，過程中還把一字起子刺入洪的腹部，陳見事跡敗露企圖劫車逃逸，跳上計程車駕駛座發動，卻不小心撞到一旁樹叢動彈不得。

洪見狀隨即大聲呼救，一旁路人見狀上前壓制，最後合力逮捕陳男後他才沒有得手，警方到場也查扣相關證物，訊後依強盜未遂將他送辦，偵審過程陳也都坦承犯嫌，供稱自己因為缺錢才會隨機朝計程車司機下手。

法院審酌，陳已著手攜帶凶器強盜行為，雖未取得財物就被抓，其法益侵害較小，屬於未遂犯，但他作案時造成洪男受傷，傷勢也並非輕微，若不是被一旁民眾合力壓制，恐造成更嚴重後果，就算已經和被害人達成調解，仍難認有可憫恕之情。

法院認為，陳不思以正當方式賺取財物，竟隨機挑選與他毫無瓜葛的人當作犯罪對象，還導致對方受傷，對社會治安、民眾安全造成傷害，考量陳事後賠償，洪也願意原諒給予自新的機會，依攜帶凶器強盜未遂罪判處他有期徒刑3年10個月。

法院依攜帶凶器強盜未遂罪判處陳男有期徒刑3年10個月。記者曾健祐／攝影
法院依攜帶凶器強盜未遂罪判處陳男有期徒刑3年10個月。記者曾健祐／攝影
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計程車強盜恐嚇
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