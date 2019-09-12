鄭人碩超猛！超商直擊單警對付毒蟲 他立刻拔刀相助

2019-09-12 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市萬華分局員警昨天下午6時許在轄區巡邏時，發現1名男子形跡可疑，上前盤查後發現對方身上有毒品安非他命，但因現場僅有1名員警，藝人鄭人碩恰好就在一旁，鄭見狀立刻上前協助警方戒護，直到支援警力到場後，涉毒的林姓嫌犯也順利被帶回偵詢。

警方表示，萬華分局警備隊員警昨天下午6時許在西門町分頭追捕1名34歲林姓毒蟲，最終在1間超商內逮到人，但因支援警力尚未抵達，現場僅單警在場，恰好鄭人碩就在超商內，他見狀後不顧危險，立刻上前協助警方戒護嫌犯。

直到支援警力到場後，警方在男子身上搜出2包安非他命毒品，鄭人碩則在警方將林嫌帶回後，自己買了1瓶飲料後離開。

事後警方相當感謝鄭所為，並表示其見義勇為，主動協助警方掃蕩毒品犯罪，力行「警力有限，民力無窮」，以行動支持警方打擊犯罪，除感謝外，也希望社會大眾能共同支持警方打擊毒品的決心。萬華分局今天下午3時許也將致贈感謝狀。