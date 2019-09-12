恐怖情人鋸女友分屍想道歉 死者兒子「我媽都走了」

2019-09-12 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



31歲吳茂騰與在KTV上班的43歲張姓女子同居約兩年，今年1月間因不滿張女提分手，吳徒手將她勒斃後分屍為七大塊裝塑膠袋丟棄，事後仍冷靜如常作息，經張女兒子通報失蹤，檢警尋獲屍塊及經清洗後棄置車輛，依殺人罪等起訴。台南地院開庭，「深深歉意」吳想向家屬道歉遭拒，張女兒子「我媽都走了，還要什麼道歉」。

台南地院合議庭上午召開辯論庭，吳稱「不是計畫好做這件事」，辯護律師說，不是故意殺人，主張間接故意，認吳沒用武器、徒手勒斃，雙方口角後發生拉扯，徒手力道過大所致。律師強調，因感情因素，不被原生家庭所接受而起爭執，失手所致。

檢方強調，將人勒住，且是頸部重要部位，被害人一定會反抗掙扎，即便當事人聲稱達3至5分鐘，沒有停手，直至對方沒有反應，已有直接故意犯意，事後還手機充電器電線圍繞，確認被害人沒有呼吸、動作才鬆手，可見吳致人於死，建請法官依殺人及毀損屍體罪量刑。

中秋節前夕，張女妹妹表示，之前凶手過年、中秋節都和她們一起過年、團圓，沒想到竟狠心殺害姊姊，叫人情何以堪，不但這個年沒辦法過，今年的中秋節怎麼過？「判死刑」她向法官表示，這是全家人的訴求。她說，現在聽到吳的名字，全家都如驚弓之鳥。