行搶失風急逃跑 後有泰國人妖光屁股追出摩鐵

2019-09-12 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



泰國2名第三性公關今年4月來台賣淫，遭喬裝嫖客的4名搶匪洗劫，不但損失22萬元現金，事後也被遣返。新北檢警調查這起搶案，發現4名搶匪背後竟是一名年僅25歲的劉姓女子在策畫操控，依強盜罪起訴後，5人今天被新北地院依結夥三人以上攜帶凶器強盜罪分判7年2月到7年10月不等刑期。可上訴。

判決指出，劉女曾是應召站的CALL客人員（皮條客），了解應召站的經營模式，看準應召業者或性工作者被搶也不敢張揚，於是鎖定2名第三性公關（俗稱人妖）行搶。

今年4月29日下午，劉女召集黃姓（44歲）、黃姓（26歲）、詹姓（30歲）和李姓（35歲）4名男子謀議後，由她打電話將應召站2名紅牌約到汽車旅館，再換4名男子出面行搶，為躲避查緝，44歲的黃男和詹男還變造車牌掩飾行蹤。

黃男等人分持空氣槍和折疊刀行搶，從第一名人妖身上搶得22萬元後，再走到另一間房洗劫第二名人妖，結果因對方頑強抵抗而未得逞，逃跑時，還被對方光著屁股追趕，犯行也因對方報警曝光。

案發後，劉女等人坦承行搶，但對犯行避重就輕，辯稱不知有人帶槍械和變造車牌等情，否認有3人以上結夥強盜的共犯結構，但說法未被採信。

法院認為，劉女等人正值青壯年，44歲的黃男更因強盜案剛假釋出獄，四肢健全卻不思正當途徑賺錢，利用泰國人妖來台從事性交易、遭搶不敢聲張等情犯強盜案，手段對社會治安造成重大衝擊，顯見對法律規範漠然，應與責難。