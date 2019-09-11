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1死囚歿剩39死囚在監 蔡清祥：逐步廢死政策沒變

2019-09-11 17:21聯合報 記者王聖藜╱即時報導

男子吳慶陸缺錢花用，夥同呂文昇殺害黃姓老夫婦劫財，吳、呂15年前被判處死刑定讞，吳慶陸本月7日凌晨病歿，目前等待執行死囚為39人，國內死刑政策如何？又被提及。

前法務部長邱太三任內785天沒有執行死刑，法務部長蔡清祥上任時，曾簽准對死囚李宏基執行死刑，之後未再有執法，關於接連有死囚病故，蔡清祥今天表示，逐步廢除死刑政策並沒有改變，不過，因法律上仍有死刑的規定，法務部在考慮死囚執法與否時，會抱持審慎的態度。

法務部長蔡清祥。記者王聖藜/攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜/攝影
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死刑死囚蔡清祥
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