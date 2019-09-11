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街友超時又想賴帳 殺流鶯遭判無期徒刑

2019-09-11 16:11聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹一名莊姓男街友2019年3月底和周姓流鶯相約住處喝酒，兩人談妥用600元性交易，但莊男超時又沒錢想賴帳，被周女羞辱，不料莊一氣之下竟毆打周，見渾身是傷的周還在掙扎，隨後以枕頭悶住對方直到死亡；新竹地院審理終結，法官認為莊男與周女無任何深仇大恨，僅因輕微口角即萌生殺意，惡性嚴重，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

經查，莊男平日居無定所，有竊盜、妨害性自主前科，108年3月24日下午，莊與周在新竹市一處租屋處飲酒，兩人談好價碼性交易，事後，莊超時一小時，身上僅有150元，引起周不滿，兩人發生口角，莊先徒手猛力持續毆打周，導致周右額、右頰、下巴、雙眼挫傷及右側第四、五肋骨骨裂併出血倒臥在床，狠心的莊見周還有氣息會掙扎，竟發狠直接用枕頭悶死周，隨後用兩床棉被覆蓋住周的屍體，騎單車逃逸，周的屍體直到一周後才被房東發現，向警方報案。

莊男警詢時供稱，他酒後一時生氣，就用拳頭一直毆打周女，打幾拳也忘了，之後打到手痛停下來，後來看周還會動，就用枕頭悶她。法官根據周女的解剖鑑定、現場勘察、鑑驗與莊男的供詞，認定莊犯殺人罪。

法官認為，莊男一度辯稱是酒後衝動才無法控制情緒犯案，但調閱監視器發現，莊犯案後先打開房門確認走廊無人，就牽腳踏車下樓，因無法開啟1樓鐵門，才回到2樓，與一名住戶交談，向對方謊稱住在3樓，因未帶鑰匙請住戶幫忙開門，認為莊犯案後還知道要避人耳目，遭困大樓仍可鎮定尋求脫困方法，顯然喝酒對莊的意識影響不大。

法官認為，莊飯後雖坦承犯行，但他與周女無任何深仇大恨，僅因輕微口角即萌生殺意，手段殘忍而輕易剝奪被害人寶貴性命，又有多項前科，素行不良，加上莊有多次入監紀錄，又經假釋寬典，仍不知反省珍惜，因此判莊無期徒刑，與社會隔離，依現有無期徒刑依法將執行25年以上，由監獄報請法務部審核有竣悔實據，才能假釋出監，考量莊已有假釋撤銷紀錄，監獄應嚴慎考核莊有無悔的實據，確認已改過向善，是否確實可回歸社會，若無法確認，就應該給予終身監禁。

莊男超時又沒錢想賴帳，被周女羞辱，莊一氣之下竟毆打周，見渾身是傷的周還在掙扎，隨...
莊男超時又沒錢想賴帳，被周女羞辱，莊一氣之下竟毆打周，見渾身是傷的周還在掙扎，隨後以枕頭悶住對方直到死亡。示意圖／ingimage
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新竹假釋殺人
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