台南市少年隊長蔡宗憲 用心培育刑警文武兼備

2019-09-11 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市新任少年隊長蔡宗憲，歷任台南市警一、三、五分局偵查隊長、台南市刑大副大隊長，用心培育許多刑事人才。他今天說，刑警得「文武兼備」，文的要會處理公文、製作筆錄、請搜索票，武的要會跟堅、查訪、逮人、蒐證扣押。他培養刑警循著傳統「師徒制」，除了自己帶著新人辦案累積經驗後，並由小隊長或是資深偵查佐當新人師傅，負責培訓偵查佐，大約要2至3年，才能養成獨當一面的刑警。

蔡宗憲說:「當刑警不怕發生刑案，能夠想辦法破案，才是真本事！」2012年12月24日傍晚，是個不平靜的耶誕夜，台南市安平區育平二街口發生命案，方姓計程車司機被發現陳屍在計程車內，慘遭美工刀割喉，車內滿是血跡，案發地點是市警四分局轄區。

當時蔡宗憲是市警五分局偵查隊長，雖然命案不是發生在五分局轄區，但翌年1月快過農曆年了，案情仍陷於膠著，蔡宗憲向隊員說:「不趕快幫四分局破案，大家過年都不好過！」積極尋找破案線索。